Nonostante il lancio commerciale dei Samsung Galaxy S22 si stia concretizzando solo in queste ore in molti paesi del mondo, assistiamo già alla distribuzione di un primo corposo aggiornamento per la serie ammiraglia. L’update potrebbe includere la soluzione ai problemi di schermo di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, in particolare per la variante Ultra della serie.

Il pacchetto che sigla l’aggiornamento per i Samsung Galaxy S22 è etichettato come S90xBXXU1AVBF. La distribuzione dell’update è partita in Germania e come accade sempre per i firmware del brand, continuerà ad essere rilasciato anche in altri paesi, compresa l’Italia. Lascia alquanto interdetti il peso dell’ultima fatica software degli sviluppatori, ben 800 MB. L’ingombro non certo esiguo va dunque interpretato come segue: probabilmente si sono resi necessari miglioramenti essenziali per una buona esperienza con il dispositivo appena lanciato.

Per quanto non si abbia ancora un changelog dettagliato dell’attuale aggiornamento sui Samsung Galaxy S22, quello che si spera è proprio un update tanto importante possa porre fine ai problemi dello schermo evidenziati per il Samsung Galaxy S22, in particolare una striscia rosa-viola proprio sul display. Oltre ai miglioramenti necessari, va anche detto che il pacchetto introduce la patch di sicurezza mensile del mese di marzo 2022, ancor prima che il mese in questione inizi. La messa in sicurezza dei nuovi arrivati è dunque al centro delle attenzioni del produttore in questo momento e di certo non mancherà neanche in futuro.

Cosa dovranno fare dunque i primi possessori italiani dei Samsung Galaxy S22? Alla prima accensione del dispositivo nuovo di zecca, in molti potranno già visionare la notifica dell’update pronto per il download e anche l’installazione. Non c’è motivo per ritardare l’ulteriore attualizzazione e dunque sarebbe il caso di procedere subito al passaggio.

