Ci metteremo presto alle spalle il problema relativo al display del Samsung Galaxy S22 Ultra, in Italia e nel resto del mondo. Le prime segnalazioni in merito, di cui vi abbiamo parlato ieri con un primo articolo a tema, evidentemente non hanno lasciato indifferente il produttore coreano. Secondo quanto venuto a galla oggi 23 febbraio, infatti, il bug è stato riconosciuto ufficialmente e presto potremo toccare con mano un aggiornamento utile per mettercelo alle spalle in modo definitivo. Vediamo come stanno le cose.

Come evolve il problema al display del Samsung Galaxy S22 Ultra

Mi riferisco naturalmente all’anomalia relativa all’apparizione della striscia viola all’interno dello schermo. La questione è stata trattata nuovamente da una fonte come SamMobile, secondo cui il Samsung Galaxy S22 Ultra potrà mettersi presto alle spalle il problema descritto in settimana. Stando ad ulteriori approfondimenti sulla questione, il bug che mostra una linea orizzontale nella parte superiore del display, lì dove si trova il widget dell’orologio, si verifica solo quando il dispositivo è impostato sulla risoluzione QHD+ e sulla modalità colore naturale.

Al contrario, pare che la linea tenda a scomparire nel momento in cui la modalità colore passa a Vivido. Basta questa informazione per comprendere che il problema del Samsung Galaxy S22 Ultra sia di natura software e non hardware. Una buona notizia, se vogliamo, in quanto il bug di cui si parla tanto da alcuni giorni a questa parte può essere facilmente risolto con un aggiornamento in uscita nel giro di poche settimane. Addirittura giorni, forse, in quanto Samsung ci sta già lavorando.

A tal proposito, abbiamo avuto l’intervento da parte di un membro dello staff nel forum ufficiale, che ha confermato quanto è stato appena riportato sul Samsung Galaxy S22 Ultra e sul bug riguardante la striscia viola all’interno dello schermo.