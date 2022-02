Non potevano andare meglio le prevendite del Samsung Galaxy S22 in Corea per il produttore, stando almeno ai primissimi dati che sono venuti a galla in queste ore. Contro ogni previsione, infatti, il colosso asiatico pare aver ripreso una volta per tutte confidenza con il proprio pubblico, se pensiamo al fatto che negli ultimi giorni siano stati frantumati addirittura i record che erano stati stati stabiliti in passato con il Samsung Galaxy S8. Vediamo come stanno andando le cose, in attesa di capire quale sarà la risposta del pubblico italiano.

Preordini a gonfie vele per il Samsung Galaxy S22: superato il Galaxy S8

Al di là delle questioni più tecniche inerenti i top di gamma 2022, come il problema relativo ai display dei Samsung Galaxy S22 Ultra a quanto pare già in via di risoluzione, secondo le informazioni riportate in settimana, non possiamo certo mettere da parte le questioni più commerciali. A tal proposito, i primi dati concreti sembrano evidenziare l’ottimo lavoro portato avanti dall’azienda in questi mesi. Certo, solo gli Stati Uniti e l’Europa ci diranno se le vendite di questa serie saranno promosse o meno.

In ogni caso, la tendenza evidenziata da Zdnet questa mattina merita un approfondimento. La fonte, più in particolare, questa mattina ha fatto sapere che oltre 1,02 milioni di unità legate alla famiglia dei Samsung Galaxy S22 sono state preordinate da sudcoreani desiderosi di provare la nuova serie. In particolare, ci sarebbero oltre 300.000 unità vendute il primo giorno. L’ultimo smartphone a raggiungere numeri di questo tipo è stato il Samsung Galaxy S8. Anche i pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 si sono avvicinati a questi valori, senza raggiungerli.

A questo si aggiunge il dato secondo cui, fino a questo momento, il Samsung Galaxy S22 Ultra sia il modello più richiesto dal pubblico, rappresentando oltre il 60% dei preordini. Restano da capire i tempi di attesa.