Grey’s Anatomy 18 torna in onda su ABC negli Stati Uniti ma non in Italia, dove la programmazione non ripartirà prima di un mese. L’episodio No Time To Die, il nono di questa stagione, rappresenta la première invernale di Grey’s Anatomy 18 ed è l’ennesimo crossover con lo spin-off sui pompieri Station 19 5: ABC trasmette l’evento giovedì 24 febbraio, dopo una lunga pausa durata oltre due mesi.

Grey’s Anatomy 18 non ricomincerà in Italia prima del 23 marzo, quando appunto l’episodio 9 riaprirà la programmazione di Disney+: bisognerà attendere dunque un mese prima che lo streamer di Disney, che da questa stagione distribuisce la serie in esclusiva per l’Italia sottraendola a Sky, riprenda la distribuzione di un episodio a settimana ogni mecoledì.

Ecco la programmazione di Grey’s Anatomy 18 su Disney+ a partire dal 23 marzo.

@Disney+

La première invernale di Grey’s Anatomy 18 è ambientata subito dopo l’incidente d’auto che ha visto coinvolti Cormac, Teddy e Owen, con quest’ultimo che si è sacrificato per salvare sua moglie e il suo collega. Sul luogo interverranno i vigili del fuoco per recuperare l’automobile crollata con a bordo Hunt e l’autista già deceduto durante il finale di stagione. Tra le conseguenze dell’incidente c’è anche il peso del segreto confidato da Owen a Cormac, dando a quest’ultimo il compito di continuare ad aiutare i veterani malati terminali ad accedere all’eutanasia. Ecco trama, promo e prime immagini dell’episodio.

I medici del Grey Sloan Memorial sono alle prese con le conseguenze dell’incidente d’auto che ha coinvolto alcuni di loro, mentre Meredith lavora per salvare la vita del dottor Hamilton. Dopo che Levi è stato gravemente colpito dalla sua ultima perdita, Bailey è costretta a rivedere ancora una volta il Metodo Webber. In seguito, Link affronta Amelia dopo aver assistito al suo trasporto con un’altra persona.

@ABC/Liliane Lathan

Ricordiamo inoltre che Grey’s Anatomy 18 arriverà in chiaro soltanto nella prossima stagione televisiva, nell’autunno, su La7: due anni fa, infatti, la rete ha acquistato i diritti per la messa in onda in chiaro delle stagioni 17 (già trasmessa e ora in replica ogni domenica su La7d) e 18. ABC ha già rinnovato il format anche per la stagione 19 e ha intenzione di raggiungere il ventennale della serie.

Continua a leggere su optimagazine.com