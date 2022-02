Sono indicazioni molto interessanti quelle che arrivano in queste ore per il Samsung Galaxy S22. Da un lato, infatti, in mattinata vi abbiamo dato la notizia secondo cui i preordini della serie, almeno in Corea, stiano viaggiando a gonfie vele. Un dato per nulla scontato, soprattutto se consideriamo il fatto che siamo reduci da due anni molto delicati per il settore sul fronte delle vendite. Tuttavia, al di là delle questioni prettamente commerciali, occorre ricordare che il team sia concentrato anche su questioni più tecniche.

Primo aggiornamento disponibile per il Samsung Galaxy S22

Come riportato da SamMobile, infatti, da alcune ore a questa parte risulta già disponibile. Si tratta in sostanza della versione firmware S90xEXXU1AVB3 ed è attualmente in fase di rilascio in Paesi come Afghanistan ed Egitto. Più paesi probabilmente riceveranno il pacchetto software in questione nei prossimi giorni. Stando a quanto venuto a galla nei giorni scorsi, l’aggiornamento di febbraio per i device prodotti dal colosso asiatico ha il merito di risolvere oltre 60 vulnerabilità di privacy e sicurezza riscontrate negli smartphone Galaxy.

Allo stato attuale, è possibile che la maggior parte delle persone intenzionate ad acquistare un device appartenente alla nuova serie dei Samsung Galaxy S22 possa trovare il proprio dispositivo pronto per l’uso. Tradotto, questo vuol dire che appena uscito dalla scatola, lo smartphone possa presentarci una notifica che segnala la disponibilità del suddetto aggiornamento una volta avviato per la prima volta. Servono in ogni caso alcune precisazioni a margine di questo rilascio.

In particolare, l’aggiornamento per i Samsung Galaxy S22 non dovrebbe risolvere il problema al display di cui si parla da alcuni giorni, essendo stato concepito prima che venissero a galla le segnalazioni in questione. Vi faremo sapere appena verranno a galla ulteriori riscontri in merito.