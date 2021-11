I concerti di Marracash sono stati rinviati nuovamente. Il Persone Tour avrebbe dovuto supportare l’uscita di Persona (2019), ma gli ovvi motivi dovuti alla pandemia del Covid-19 hanno portato a ben due rinvii. Per questo il rapper si dice “dispiaciuto e inca**ato”, ma allo stesso tempo gode del fatto che le nuove date del tour porteranno sul palco anche i brani dell’album appena sfornato, Noi, Loro, Gli Altri (2021).

I concerti di Marracash nel 2022

Di seguito tutte le nuove date dei concerti di Marracash, che al calendario aggiunge un concerto al Mediolanum Forum di Milano.

18 maggio 2022 – Jesolo, Pala Invent (recupero 28 marzo 2020, 3 aprile 2021 e 29 gennaio 2022)

23 maggio 2022 – Firenze, Mandela Forum (recupero 16 aprile 2020, 26 ottobre 2020, 21 aprile 2021 e 4 febbraio 2022)

25 maggio 2022 – Napoli, Pala Partenope (SOLD OUT) (recupero 9 aprile 2020, 22 ottobre 2020, 14 aprile 2021 e 25 febbraio 2022)

26 maggio 2022 – Napoli, Pala Partenope (recupero 17 aprile 2021 e 26 febbraio 2022)

28 maggio 2022 – Catania, Pala Catania (recupero 9 maggio 2020, 30 ottobre 2020, 11 aprile 2021 e 19 febbraio 2022)

30 maggio 2022 – Bari, Pala Florio (recupero del 7 maggio 2020, 1 novembre 2020, 13 aprile 2021 e 22 febbraio 2022)

1 giugno 2022 – Roma, Palazzo dello Sport (recupero 6 aprile 2020, 20 ottobre 2020, 16 aprile 2021 e 5 febbraio 2022)

4 giugno 2022 – Bologna, Unipol Arena (recupero 24 aprile 2020, 24 ottobre 2020, 22 aprile 2021 e 11 febbraio 2022)

6 giugno 2022 – Torino, Pala Alpitour (recupero 28 aprile 2020, 27 ottobre 2020,19 aprile 2021 e 12 febbraio 2022)

13 settembre 2022 – Milano, Mediolanum Forum (SOLD OUT) (recupero 3 aprile 2020, 13 settembre 2020, 7 aprile 2021 e 1 febbraio 2022)

14 settembre 2022 – Milano, Mediolanum Forum (SOLD OUT) (recupero 4 aprile 2020, 14 settembre 2020, 8 aprile 2021 e 2 febbraio 2022)

16 settembre 2022 – Milano, Mediolanum Forum (SOLD OUT) (recupero 18 aprile 2020, 16 settembre 2020, 3 maggio 2021 e 15 febbraio 2022)

20 settembre 2022 – Milano, Mediolanum Forum (SOLD OUT) (recupero 2 maggio 2020, 17 settembre 2020, 4 maggio 2021 e 16 febbraio 2022)

21 settembre 2022 – Milano, Mediolanum Forum (NUOVA DATA)

Come specificato dallo stesso rapper, i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per le nuove date. Ecco il messaggio con il quale Marracash ha annunciato lo slittamento del Persone Tour:

“Quando ho dovuto spostare le date del tour la prima volta non mi sarei mai immaginato che sarei riuscito a fare addirittura un altro disco, prima di quei concerti. Ma eccoci di nuovo qua. Il tour è rimandato, non ci sono ancora le capienze, la curva dei contagi aumenta e bla bla bla, pertanto questi live nei palazzetti non li possiamo fare come andrebbero davvero fatti. La bella notizia è che vi vedrete un tour di due album e una nuova data al Forum, la quinta, ma purtroppo toccherà aspettare ancora qualche mese. Sono dispiaciuto e inca**ato, sinceramente. In grafica trovate le nuove date. I biglietti acquistati in precedenza rimangono validi, mentre nel frattempo potete acquistare da adesso i biglietti per la quinta tappa di Milano”.

Noi, Loro, Gli Altri

Noi, Loro, Gli Altri è il nuovo album di Marracash. Un disco che segna il nuovo percorso personale del rapper, che tuttavia non fa una damnatio memoriae di ciò che lo ha accompagnato negli ultimi anni. Si parla, ovviamente, di Elodie e della sua effige che vediamo nella copertina del disco. Ancora, la ex compagna compare nel video di Crazy Love, quasi un ultimo saluto prima di prendere una nuova strada.

Marracash ha spiegato la scelta di far comparire Elodie nell’artwork e nel video come scelta personale: “Ho fatto ciò che volevo”. Del resto i due si erano conosciuti proprio sul set di un videoclip, per questo il rapper ha voluto chiudere un cerchio. “Non credo nella cancel culture, non cancello le cose che non sono funzionate”, ha detto Marracash ai microfoni di RTL 102.5.

Come ogni album rap che si rispetti, in Noi, Loro, Gli Altri sono presenti duetti eccellenti: Blanco in Nemesi, Calcutta in Laurea Ad Honorem e Guè Pequeno in ∞ Love.

