Nuove dichiarazioni di Marracash su Elodie, presente nel nuovo disco Noi, Loro, Gli Altri sia nell’artwork che nel video di Crazy Love, il singolo con il quale ha lanciato l’album.

Marracash su Elodie

La confessione di Marracash su Elodie è emersa durante l’ultimo intervento nel format The Flight di RTL 102.5, durante il quale ha parlato essenzialmente del seguito di Persona e della novità più chiacchierata del disco.

Elodie, sua ormai ex fidanzata, appare nella copertina di Noi, Loro, Gli Altri e soprattutto ha partecipato al video di Crazy Love. Nel videoclip del singolo i due ex amanti si sfidano in duello amaro, con la voce di Andromeda che verso i titoli di coda scocca un dardo contro il rapper. Con queste immagini la ex coppia suggella la fine della relazione, un amore che per tanto tempo ha occupato le prime pagine delle riviste di gossip.

I due, come ha ricordato Marra in un’intervista al Corriere, del resto, si erano conosciuti proprio sul set di un video e per questo il rapper ha voluto chiudere il cerchio accogliendo la ex compagna nel video di Crazy Love. Elodie nella copertina, Elodie nel video del primo singolo. Così Marracash spiega quella scelta:

“Per un istante ho pensato più che altro a che cosa avrebbe potuto pensare la gente, più che a quello che volessi io. Perché io lo volevo. Volevo metterla nella copertina. Non credo nel cancellare le cose che non sono funzionate, non credo nella cancel culture. Per me la fotografia è quel momento, lei è presente nel disco. Non abbiamo rancori l’uno nei confronti dell’altra. Perché non farlo? Anzi, la trovo molto bella come cosa”.

Il nuovo album

Oltre al rumoreggiare del gossip, il nuovo album di Marracash ha anche scatenato qualche polemica specialmente da parte di Fedez, bersaglio delle barre presenti in Cosplayer in cui il marito di Chiara Ferragni viene criticato per il suo essere attivista per tante cause. Sostanzialmente Marra lo accusa di essere “poco credibile”, e Federico Lucia gli ha ricordato di aver sostenuto alcune iniziative di Elodie, ma per il momento il dissing non è continuato.

Di seguito il video con le dichiarazioni di Marracash su Elodie, l’ennesimo tentativo di spegnere i pettegolezzi su accesi dissapori tra i due ex fidanzati.

