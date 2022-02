Le riprese de L’Assistente di Volo 2 si sono ufficialmente concluse. Ad annunciarlo è la star dello show e produttrice esecutiva, Kaley Cuoco. Su Instagram, l’ex Penny di The Big Bang Theory ha celebrato la fine degli shooting con un’immagine in bianco e nero e una didascalia in cui ha ringraziato il cast, la troupe e l’intero team.

Nel post sul social network, l’attrice allude alle difficoltà riscontrate durante la pandemia. La serie viene girata in diversi Paesi, e anche la seconda stagione non ha fatto eccezione: “Tre paesi, sette mesi, tanti alti e bassi, il Covid e altro!”, scrive la Cuoco. “Che incredibile cast, che crew e che squadra! Non ci sono parole per descrivere la mia gratitudine. Non vedo l’ora di mostrarvi cosa abbiamo creato!”

Scorrendo nello stesso post si può vedere anche un video girato sul set in cui l’attrice si lascia cadere a terra non appena vengono annunciate la fine delle (stancanti) riprese.

La prossima stagione, che dovrebbe andare in onda nel corso del 2022, ha richiesto 7 mesi per essere girata in 3 paesi diversi. Come con la maggior parte delle produzioni nell’era della pandemia, L’Assistente di Volo 2 non ha fatto eccezione; l’attrice 36enne e il produttore hanno parlato di “alti e bassi” sperimentati durante la produzione. Proprio come ogni progetto realizzato intorno al 2020, il COVID e i relativi protocolli di sicurezza hanno giocato un ruolo fondamentale nelle riprese.

Nella prima stagione, Cassie, un’assistente di volo party girl e alcolista, deve dimostrare la sua innocenza dopo essere risultata la prima sospettata per l’omicidio di un passeggero di prima classe, con cui lei aveva passato la notte. Nei nuovi episodi della serie, le cui riprese dovrebbero iniziare in autunno, Cassie cercherà di restare sobria mentre verrà coinvolta, suo malgrado, in un nuovo omicidio. Inoltre dovrà bilanciare il suo lavoro di assistente di volo con quello di risorsa per la CIA, dopo aver accettato l’offerta nel finale di stagione.

New grande entry de L’Assistente di Volo 2 è Sharon Stone, alla quale spetterà il ruolo di Lisa Bowden, la madre di Cassie.

