Sharon Stone ne L’Assistente di Volo 2. HBO Max annuncia il colpaccio per la seconda stagione, che dovrebbe debuttare nel corso dell’anno sulla rete, e poi arrivare anche in Italia su Sky.

Quale ruolo avrà l’iconica attrice di Basic Instinct? Stando ai primi dettagli svelati da Variety, la star vestirà i panni della madre della protagonista, Cassie Bowden, interpretata da Kaley Cuoco.

Lisa Bowden non ha contatti stretti con sua figlia, dalla quale preferisce restare estranea. Dopo una vita passata ad affrontare l’alcolismo di Cassie, la donna non ha più la pazienza o la buona volontà per farlo di nuovo.

Oltre a Kaley Cuoco e Sharon Stone ne L’assistente di Volo 2, nel cast ritroveremo Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz e Rosie Perez. Insieme a loro anche Mo McRae, Callie Hernandez e JJ Soria. Tra le guest star ricorrenti, confermati TR Knight e Audrey Grace Marshall. New entry nel cast: Alanna Ubach, Cheryl Hines, Jessie Ennis, Mae Martin, Margaret Cho, Santiago Cabrera e Shohreh Aghdashloo.

Nella prima stagione, Cassie, un’assistente di volo party girl e alcolista, deve dimostrare la sua innocenza dopo essere risultata la prima sospettata per l’omicidio di un passeggero di prima classe, con cui lei aveva passato la notte. Nei nuovi episodi della serie, le cui riprese dovrebbero iniziare in autunno, Cassie cercherà di restare sobria mentre verrà coinvolta, suo malgrado, in un nuovo omicidio. Inoltre dovrà bilanciare il suo lavoro di assistente di volo con quello di risorsa per la CIA, dopo aver accettato l’offerta nel finale di stagione.

L’Assistente di Volo – The Flight Attendant è stato sviluppato da Steve Yockey, che è co-showrunner insieme a Natalie Chaidez. Yockey e Natalie Chaidez sono i produttori esecutivi insieme a Greg Berlanti, Sarah Schechter, David Madden, Suzanne McCormack e Silver Tree. Bonnie Munoz è il produttore e Jess Meyer è il co-produttore esecutivo.

