Serena Rossi ne L’Amica Geniale 3 nei panni di Lila e Serena Autieri in quelli di Elena? Molto spesso abbiamo parlato di questa possibilità ancora prima che si tornasse sul set per girare gli episodi attualmente in onda su Rai1 e, a quanto pare, non avevamo poi tutti i torti. A svelare i dettagli su quello che sarebbe potuto accadere è proprio l’attrice che in questi primi mesi dell’anno ha conquistato tutti nei panni di Maria ne La Sposa, la stessa Serena Rossi.

L’attrice napoletana attualmente impegnata sul set di Mina Settembre 2 ha ammesso di aver sostenuto i provini per Lila in versione adulta per i nuovi episodi de L’Amica Geniale ma, con altrettanta sincerità, ha rivelato anche di essere stata bocciata.

Raccontandosi al settimanale Grazia, l’attrice del momento ha spiegato: “Un provino che non ho superato? È successo con L’Amica Geniale. Mi hanno chiamato per la parte di Lila. In quel periodo ero impegnata sul set di Mina Settembre. Mi sono chiesta come sarebbe andata se avessi avuto più tempo per prepararmi. Era un bel ruolo di donna forte”.

Chi ha seguito l’iter della serie internazionale sa bene che nelle intenzioni della produzione c’erano proprio quelle di cambiare il cast per permettere alle protagoniste di crescere anche fisicamente e approcciarsi così in maniera differente alla loro nuova vita ma alla fine così non è stato. Proprio quando i casting con Serena Rossi non sono andati come previsto si è pensato alla riconferma del cast e, quindi, di Gaia Girace e Margherita Mazzucco.

La questione ‘cambio’ del cast sta facendo molto discutere in queste settimane proprio perché gran parte del pubblico avrebbe preferito vedere Elena e Lila finalmente adulte e, quindi, più credibili. Altri apprezzano lo sforzo fatto dalle due giovani protagoniste puntando il dito contro il trucco un po’ ‘carente’ visto il salto incontro al quale le due sono andate. Siamo sicuri che Serena Rossi sarebbe stata molto apprezzata dal pubblico di Rai1.