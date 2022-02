Margherita Mazzucco e Gaia Girace sono per tutti i volti de L’Amica Geniale: la timida Lenù e l’orgogliosa Lila, nate dalla penna di Elena Ferrante e diventate adulte nei quattro romanzi dell’omonima saga letteraria, hanno preso vita sul piccolo schermo con queste due giovanissime attrici che non avevano mai recitato prima. Ospiti a Sanremo 2022 per la seconda volta, dopo aver già presenziato al Festival sempre con Amadeus nell’edizione 2020, sul palco dell’Ariston promuovono la terza stagione de L’Amica Geniale al via il 6 febbraio su Rai1.

Margherita Mazzucco e Gaia Girace dal liceo a L’Amica Geniale

Margherita Mazzucco e Gaia Girace hanno entrambe 18 anni, classe 2003, e hanno debuttato proprio ne L’Amica Geniale, che ha rappresentato il primo lavoro attoriale di entrambe. Studentesse napoletane appena quattordicenni all’epoca dei casting, sono state scelte tra migliaia di ragazze provinate dalla produzione per interpretare le adolescenti Elena Greco e Lila Cerullo nel romanzo di formazione diretto e prodotto da Saverio Costanzo, adattamento della quadrilogia best-seller di Ferrante celebre in tutto il mondo. Gaia Girace, di Vico Equense, è stata la prima delle due ad ottenere il ruolo nella serie, mentre la napoletana Margherita Mazzucco (che aveva intrapreso la selezione semplicemente partecipando ai casting realizzati nel suo liceo nel centro di Napoli) è stata scelta solo dopo diverso tempo, quando il personaggio di Lila aveva già il volto di Girace, e per questo ha dovuto sostenere anche un provino con la collega per testare la chimica tra le due. Il documentario di Clarissa Cappellani La Mia Amica Geniale, uscito nelle sale a dicembre 2018 e disponibile su Raiplay, racconta la loro trasformazione nelle protagoniste di una delle serie più grandi produzioni televisive internazionali negli ultimi anni, apprezzate anche all’estero grazie alla messa in onda oltreoceano su HBO.

Margherita Mazzucco e Gaia Girace ne L’Amica Geniale 3

Se nella prima stagione Margherita Mazzucco e Gaia Girace interpretavano due adolescenti, nella terza le due diciottenni sono nei panni di donne ormai trentenni, che negli anni Settanta vivono in diverse città d’Italia e da diverse prospettive (più intellettuale quella di Elena, più operaia quella di Lila) gli sconvolgimenti culturali e sociali del movimento studentesco e operaio, nonché le grandi battaglie per i diritti civili e sociali che hanno portato alle enormi conquiste normative di quel decennio. L’Amica Geniale 3 – Storia di Chi Fugge e di Chi Resta sarà per loro l’ultima stagione, visto che saranno sostituite da due attrici più mature nella quarta ed ultima stagione: il regista Daniele Luchetti ha spiegato che il problema di un ricambio del cast si era posto già in questa stagione, vista la giovane età delle due attrici, ma che alla fine si è scelto di proseguire con loro perché si è ritenuto che potessero sostenere il peso di ruoli a cui hanno dato molto.

Margherita Mazzucco e Gaia Girace, amiche-nemiche

Margherita Mazzucco e Gaia Girace hanno raccontato di essersi appassionate alla recitazione nel corso di questi oltre tre anni trascorsi sul set de L’Amica Geniale ed entrambe sognano di intraprendere una carriera nel cinema. All’ultima conferenza stampa per la presentazione della terza stagione, Girace ha raccontato di aver avuto nell’ultimo anno un periodo difficile in cui ha meditato di smettere di recitare, ma che ha superato grazie all’aiuto del regista Luchetti. Entrambe hanno confermato di non essere amiche nella vita e di aver limitato la loro frequentazione alle esigenze di set.

Margherita Mazzucco e Gaia Girace di nuovo a Sanremo

Amadeus ha già ospitato Margherita Mazzucco e Gaia Girace al Festival di Sanremo nel 2020, per una breve intervista in cui le due giovani attrici sono apparse “molto timide e lo sono ancora“, come ha confermato il conduttore alla vigilia dell’edizione 2022 della kermesse annunciando il loro ritorno. Quest’anno sono all’Ariston per lanciare L’Amica Geniale 3, al via su Rai1 e su Raiplay domenica 6 febbraio coi primi due episodi (qui la nostra recensione in anteprima).

Continua a leggere su optimagazine.com