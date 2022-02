La Sposa non va in onda oggi, 6 febbraio, e farà lo stesso anche le domeniche che verranno visto che si è conclusa la scorsa settimana. Serena Rossi attualmente è impegnata sul set di Mina Settembre 2 e la sua Maria è finita in panchina dopo aver irretito il pubblico di Rai1 e aver portato a casa ascolti record. Serena Rossi e Giorgio Marchesi hanno fatto davvero un ottimo lavorando raccontando il dolore, la rinascita e la gioia di Italo e Maria fino a quando lo sconvolgente finale ha rovinato tutto.

Maria ha preso in mano le redini dei possedimenti dei Bassi dando vita alla cooperativa come lo stesso Italo avrebbe voluto ma quest’ultimo è morto per salvare il suo amato figlio lasciando solo lui, la moglie e il bambino che portava in grembo. I fan adesso sperano che La Sposa 2 ci sia, un giorno, e che i nuovi episodi possano portare indietro Italo in qualche modo, ma è davvero possibile?

Al momento la Rai non si è pronunciata su un possibile rinnovo anche sei gli ascolti tv de La Sposa hanno parlato già chiaro dicendo la sua riguardo all’affetto del pubblico, ma questo basterà per rischiare di rimettere Maria in gioco ma senza una giusta trama che possa nuovamente convincere? Il rischio che la fiction torni magari con un altro uomo accanto a Serena Rossi potrebbe sconvolgere e deludere e a quel punto sarebbe meglio ricordare quello che è stato senza sperare nel futuro.

Quello che è certo al momento è che La Sposa non va in onda oggi e che al suo posto ci sarà L’Amica Geniale 3 che prenderà il via proprio questa sera e ci terrà compagnia per quattro settimane. Il resto lo scopriremo strada facendo magari quando Serena Rossi chiuderà i conti con Mina Settembre 2.