Sono almeno ufficiosi i tempi di rilascio dell’app Expert Raw sui Samsung Galaxy, dopo l’annuncio del primo arrivo della funzionalità sui Galaxy S22 entro la fine del mese di febbraio. Un informatore autorevole del calibro di Ice Universe ha in effetti condiviso una tabella di marcia molto chiara a tal proposito, lasciando ben sperare per un’implementazione rapida.

Una piccola premessa è doverosa per capire che cosa sia esattamente l’app Expert Raw. Si tratta di uno strumento ufficiale sviluppato dalla stessa Samsung e progettato per ottenere il meglio dai dispositivi per gli scatti fotografici. Il tool consente appunto di ottenere immagini in formato RAW (decisamente migliore di quello .jpeg). Il salto di qualità è evidente per la possibilità di post-produrre gli scatti, ottenendo effetti fotografici da veri professionali.

Ritornando a quanto dichiarato da Ice Universe, si conferma l’arrivo del supporto dell’app Expert Raw per i Samsung Galaxy S22 entro la fine del mese di aprile. Il prezioso passo in avanti è programmato anche per i Samsung Galaxy S21 ( ma solo per il modello Ultra) per la prima parte di marzo. A seguire, anche altri Samsung Galaxy otterranno il benefit tanto atteso soprattutto dagli appassionati di fotografia. Ebbene, uno dei device coinvolti sarà il Samsung Galaxy Z Fold 3 ad aprile e poi ancora toccherà al Galaxy S20 Ultra, Note 20 Ultra e Z Fold 2 entro la metà del 2022, e dunque presumibilmente prima dell’inizio dell’estate.

La pianificazione appena riportata non tiene conto di un gran numero di altri Samsung Galaxy, soprattutto di fascia media, per non parlare dei Galaxy S21 non Ultra. Per tutti i device tagliati fuori, non si hanno notizie al momento sul supporto dell’app Expert Raw, dunque l’ulteriore passo in avanti potrebbe non essere scontato del tutto o comunque garantito in tempi molto più lunghi.

Expert RAW adaptation plan:



February: S22 Ultra, S22+, S22

Early March: S21 Ultra

April: Z Fold 3

First half of 2022: S20 Ultra, Note20 Ultra, Z Fold 2 — Ice universe (@UniverseIce) February 21, 2022

