C’è un’ottima notizia che molti possessori di Samsung Galaxy devono tenere in considerazione. Dal prossimo 25 febbraio, la loro esperienza fotografica con lo smartphone potrebbe cambiare radicalmente, grazie all’introduzione dell’app Expert RAW. Ciò consentirà il salvataggio delle foto non solo in formato JPEG ma anche RAW. Quest’ultimo consente di poter lavorare in post editing sugli scatti come veri professionisti.

Attualmente l’APP Expert RAW è disponibile solo per Galaxy S21 Ultra e naturalmente anche per il recentissimo S22 Ultra. Dell’arrivo della nuova funzionalità su altri Samsung Galaxy ha parlato un moderatore della Samsung Community in lingua coreana, dunque una fonte ufficiale. Si è fatto riferimento alla data del 25 febbraio come quella del via al rilascio della preziosa novità ma per l’implementazione globale potrebbe trascorrere un po’ di tempo in più.

Quali Samsung Galaxy saranno interessati

Non è stato ancora ufficializzato l’elenco esatto dei Samsung Galaxy che avranno a disposizione proprio la nuova app RAW Expert. Allo stesso tempo, tuttavia, è stato chiarito che entro la data del 25 febbraio, sarà fornita proprio la lista dei telefoni interessati. Per il momento, è possibile ipotizzare che siano tutti gli altri esemplari della serie Samsung Galaxy S21 e S22 a beneficiare della novità, così come i modelli Fold 3. Possiamo pure ritenere probabile che la bella novità raggiunga, almeno per il momento, solo i modelli top di gamma e pure abbastanza recenti.

I punti di forza dell’app RAW

L’app Expert RAW consente di salvare gli scatti nei formati JPEG e DNG RAW ma non solo. Grazie al nuovo strumento sarà possibile avere un maggiore controllo sulle impostazioni della fotocamera come l’ISO (la sensibilità del sensore alla luce), la velocità dell’otturatore e il bilanciamento del bianco. Ancora, grazie all’integrazione con l’app Adobe Lightroom, sarà possibile modificare le impostazioni della foto dopo averle ottenute per ottenere l’aspetto più desiderato in termini di colore, esposizione, bilanciamento del bianco e molto altro.

