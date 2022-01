Arrivano riscontri molto interessanti per il Samsung Galaxy S10, che conferma il suo ottimo momento in termini di sviluppo software attraverso il rilascio dell’aggiornamento di gennaio. Dopo aver toccato con mano Android 12 anche in Italia, come abbiamo avuto di constatare nei giorni attraverso un altro articolo, dobbiamo concentrarci sulla recente mossa da parte del produttore coreano. A quanto pare, infatti, la nuova patch dovrebbe integrare e migliorare quanto reso disponibile ad inizio anno.

Spunti sul Samsung Galaxy S10 dopo l’aggiornamento di gennaio

Nello specifico, alcune informazioni interessanti sull’aggiornamento di gennaio per il Samsung Galaxy S10 ci arrivano direttamente da SamMobile. Secondo la fonte, infatti, il pacchetto software in questione risulta attualmente disponibile in Germania e prevediamo che si possa espandere a più Paesi europei nei prossimi giorni. Dunque, anche in Italia dovrebbe fare il suo esordio a stretto giro, stando allo storico recente che abbiamo toccato con mano con mano con questo produttore.

L’ultimo aggiornamento software per Galaxy S10e, Galaxy S10 e Galaxy S10+ viene fornito con la versione firmware G97xFXXUEGVA4. Questo nuovo upgrade include la patch di sicurezza di gennaio 2022 che risolve dozzine di vulnerabilità relative alla privacy e alla sicurezza riscontrate nei dispositivi Galaxy. Ecco perché era tanto atteso anche il dispositivo che ha fatto il suo esordio sul mercato nel 2019. Samsung potrebbe aver incluso anche correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo attraverso l’aggiornamento in questione.

Dettagli che avremo modo di conoscere solo nel momento in cui l’aggiornamento di gennaio arriverà anche sui Samsung Galaxy S10 che sono in commento in Italia. A voi come va il device in questi giorni, dopo il download di Android 12? Fateci sapere con un commento qui di seguito, sperando che batteria e stabilità possano fare un ulteriore passo in avanti.