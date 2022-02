Ci apprestiamo a vivere settimane abbastanza critiche, per quanto concerne la questione della disponibilità per iPhone 13. La serie lanciata da Apple sul mercato lo scorso mese di settembre, infatti, sta affrontando problemi di produzione che sembravano ormai superati. Al netto di qualche offerta arrivata di recente da Amazon, come abbiamo avuto modo di osservare tramite un nostro recente articolo, occorre pertanto capire in quale direzione stiamo andando in questo particolare momento storico.

Rischiamo di affrontare problemi di disponibilità con iPhone 13 a breve

Da dove nascono le indiscrezioni riguardanti i possibili problemi di disponibilità per iPhone 13 a breve termine? Tutto ha origine da un report di The Elec. Secondo la fonte, infatti, uno dei principali fornitori di Apple, vale a dire BOE, in queste settimane sta nuovamente riscontrando problemi nella produzione dei pannelli OLED utilizzati negli iPhone commercializzati a fine 2021. Come sempre, l’anomalia è figlia della continua carenza di chip a livello globale. Trend che sta mettendo in crisi anche altri produttori.

Stando ai rapporti esaminati oggi, la carenza avrà un impatto sulla produzione “questo mese e il prossimo mese”, con inevitabili conseguenze per i potenziali acquirenti di un iPhone 13 che attendono il momento giusto per procedere. BOE ottiene i suoi circuiti integrati per i driver video da LX Semicon, ma la produzione del produttore in questione a quanto pare non sta raggiungendo l’obiettivo che tutti si erano posti in un primo momento.

Il fornitore pare stia dando priorità ad un altro cliente, vale a dire LG Display, con tutti gli effetti del caso a medio termine per la disponibilità di iPhone 13. Tradotto in termini pratici, BOE dovrebbe ridurre il volume di produzione di pannelli OLED da tre milioni di unità a due milioni di unità il prossimo mese. Trend che avrà delle conseguenze per il pubblico per un bimestre abbondante.