Buone notizie per chi vuole risparmiare sull’acquisto dell’iPhone 13 ed averlo immediatamente tra le mani, infatti quest’oggi su Amazon ritroviamo il modello bianco (galassia) da 128GB di memoria interna con disponibilità immediata e ad un prezzo vantaggioso. Fino a qualche giorno fa c’erano problemi sui tempi di spedizione, si parlava infatti di un’attesa di circa uno o due mesi per avere tra le mani questo iPhone 13.

Disponibilità e prezzo per l’iPhone 13 su Amazon

Una novità importante, dunque, dopo alcuni confronto dei giorni scorsi. La situazione si è però sbloccata per quanto riguarda la variante bianca, il che potrà interessare molti utenti che già da un po’ di tempo stanno monitorando il prezzo di questo top di gamma su Amazon. Vediamo a questo punto nel dettaglio quali sono le informazioni a riguardo.

Il famoso sito di e-commerce propone quest’oggi l’iPhone 13 bianco (galassia) da 128GB di memoria interna al prezzo di 802,02 euro ed è stato applicato nel dettaglio uno sconto del 15% rispetto al costo da listino che era di 939 euro. Il risparmio risulta essere quindi alquanto sostanzioso e non può di certo passare inosservato e non è un caso che tale device sia l’Amazon’s choice di giornata, un acquisto consigliato dallo stesso sito di e-commerce.

Come già accennato in precedenza la disponibilità è immediata e non vi sono costi di spedizione, tale device arriverà nel giro di pochissimi giorni nelle vostre case. C’è come sempre la possibilità di acquistare tale prodotto a rate con Cofidis e non spendere in un’unica volta l’intera cifra. Per quel che riguarda le caratteristiche di spicco di questo iPhone 13 bianco (galassia) da 128GB di memoria interna, evidenziamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e di un ottimo comparto fotografico.

Ritroviamo infatti la modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Attenzione anche all’evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed alla fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Infine spazio al processore A15 Bionic, al 5G ed alla resistenza all’acqua ed alla polvere.