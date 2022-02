C’era molta attesa in vista del primo confronto diretto tra l’iPhone 13 ed il Samsung Galaxy S22, considerando il fatto che in teoria il nuovo top di gamma Android dovrebbe assicurare agli utenti un passo in avanti significativo ed importante in termini di prestazioni. Dopo aver avuto un impatto buono, ma non buonissimo, dal punto di vista dei preordini (ne abbiamo parlato con un altro articolo pubblicato di recente sul nostro magazine), vediamo come sono andate le prime con il primo benchmark tra due rivali diretti.

Cosa ci dice il primo confronto diretto tra iPhone 13 e Samsung Galaxy S22

Qual è la sentenza che ci arriva dal primo confronto tra iPhone 13 e Samsung Galaxy S22? Il verdetto sembra essere migliore del previsto per il device commercializzato da Apple cinque mesi fa, stando a quanto riportato di recente da una fonte come MacRumors. Nonostante gli importanti passi in avanti fatti da Samsung con il nuovo chip montato sui freschissimi top di gamma, dunque, Apple sembra poter contare ancora sul processore mobile più veloce del mondo. In apparenza, con un margine considerevole.

Analizzando più da vicino il benchmark Geekbench 5 condotto da PCMag, si potrebbe dire che il Samsung Galaxy S22 Ultra dotato del processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm abbia ottenuto un punteggio multi-core di 3.433, rispetto ai 4.647 dell’iPhone 13 Pro Max con il chip A15 Bionic di Apple. Insomma, numeri alla mano e sulla base di questi risultati, bisogna fare molta attenzione all’iPhone 13 Pro Max. Il melafonino, infatti, è circa il 35% più veloce del Samsung Galaxy S22 Ultra. Contestualizzando il discorso alle prestazioni della CPU.

Per contestualizzare al meglio il discorso, è giusto ricordare che stiamo parlando degli Stati Uniti, dove tutti i modelli legati alla nuova serie dei Samsung Galaxy S22 sono dotati di Snapdragon 8 Gen 1. Al contempo, i modelli venduti in Europa utilizzano il chip Exynos 2200 di Samsung. Dettaglio importante sul raffronto con l’iPhone 13.