Euphoria 3 sarà l’ultima stagione? Forse. Nei piani originali del regista e sceneggiatore Sam Levinson ci sono tre stagioni, e il percorso di Rue potrebbe volgere al termine nel prossimo capitolo – già confermato.

Il capo della HBO Casey Bloys ha affrontato l’argomento durante la giornata degli investitori di WarnerMedia, dove ha smentito le voci su un’ipotetica uscita di scena di Zendaya: “Ci sarà nella terza stagione”. Quando gli è stato chiesto a proposito del futuro della serie, il dirigente non era molto sicuro al riguardo. Euphoria 3 potrebbe essere l’ultima stagione? Bloys ha risposto solamente dicendo solo che si fida del lavoro di Zendaya e di Sam Levinson, poiché sanno “dove vogliono portare questi personaggi”.

Quanto al fatto che Euphoria possa in qualche modo continuare senza il personaggio di Zendaya, Rue, ad un certo punto, Bloys ha risposto: “È difficile immaginare di fare [lo] show senza di lei, ma, ancora una volta, ne devono discutere lei e Sam”.

Zendaya ha recentemente risposto alle critiche dei fan di Euphoria secondo cui l’attuale stagione non si è concentrata tanto sulla storia di Rue: “Era importante dare più tempo di conoscere ed esplorare alcuni personaggi che non abbiamo potuto vedere molto nella scorsa stagione”, ha detto a EW . “Non lasciamo mai Rue e ciò con cui ha a che fare. Siamo con lei tutto il tempo.”

HBO ha ufficialmente ordinato Euphoria 3 lo scorso febbraio dopo pochi episodi dalla messa in onda della seconda stagione. Gli ascolti convincenti, e raddoppiati rispetto alla prima stagione, hanno fatto sì che il teen drama per adulti (come lo definisce Zendaya) sia stato promosso con un terzo di ciclo di episodi. Per capire se sarà davvero l’inizio della conclusione di Euphoria, non resta che attendere.

La serie va in onda anche in Italia in contemporanea USA su Sky Atlantic.

