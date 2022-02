Non è semplice per tutti riuscire a scrivere in inglese durante una conversazione WhatsApp, ma vogliamo svelarvi un trucco alquanto semplice che vi permetterà di avere maggiore sicurezza quando bisognerà comunicare in lingua straniera. Tutti temiamo di fare errori durante una conversazione in inglese, è alquanto comune ad esempio non sapere come scrivere una parola o una frase più complessa se bisogna farlo ad esempio anche su WhatsApp.

La strada più semplice per chattare in inglese su WhatsApp

Un altro trucco, dunque, dopo quello che abbiamo esaminato nei giorni scorsi. Principalmente, è in ambito lavorativo che alcuni hanno necessità di comunicare su WhatsApp in una lingua diversa dall’italiano, non solo in questo caso l’inglese. L’aiuto concreto può arrivare da questo semplice escamotage che vi permetterà di non fare alcun errore. Per fare ciò sarà importante utilizzare Google Translate incorporandolo a WhatsApp, ma come? Bisogna necessariamente munirsi di una Gboard, si tratta della tastiera ufficiale targata Google che viene utilizzata per gli smartphone.

Questo accessorio permetterà non solo una scrittura più fluida e veloce, ma al suo interno presenta tra le opzioni principali quella del traduttore automatico. All’interno di una conversazione WhatsApp, ecco che se si ha necessità di scrivere in inglese o in qualsiasi altra lingua, basterà cliccare sui tre puntini accanto alla barra di scrittura e selezionare la voce “traduzione”. Qui basterà scegliere la lingua con la quale si vuole tradurre la propria frase ed il gioco è fatto. Tutto quello che verrà scritto all’interno di questa chat di WhatsApp sarà poi tradotto nella lingua selezionata precedentemente.

In questo modo sarà possibile comunicare con persone straniere su questa chat di messaggistica senza temere di sbagliare o dover fare ricerche che vi faranno perdere molto più tempo. Certo c’è bisogno dell’acquisto della Gboard di Google, ma al momento questo risulta essere l’unico modo per poter scrivere ad esempio in inglese su WhatsApp. Un trucco semplice che potrà aiutare molti utenti in situazioni di questo tipo.