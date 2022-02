Esistono diversi trucchi WhatsApp che permettono di scoprire qualcosa in particolare sui contatti presenti in rubrica e quest’oggi vogliamo parlarvi di come sapere chi vi ha eliminato su questa famosissima app di messaggistica. In genere bisogna affidarsi ad applicazioni di terze parti per scoprire dei particolari trucchi WhatsApp, ma in questo caso la soluzione è presente di default all’interno dell’app di messaggistica di proprietà di Mark Zuckerberg.

Come capire se un contatto WhatsApp ci abbia rimosso dalla rubrica

Dunque, non solo novità software sotto questo punto di vista, dopo quelle esaminate non molto tempo fa. Cosa bisogna fare quindi per scoprire chi vi ha eliminato su WhatsApp? Il procedimento risulta essere piuttosto semplice e tutto ciò che bisogna fare è usufruire della funzione “liste broadcast” che ritroviamo proprio su WhatsApp. Grazie a questa funzione sarà possibile inviare a tutti i contatti della propria rubrica lo stesso messaggio, senza insomma mandarne uno per ogni contatto.

In genere è ciò che utilizzano i vari utenti quando ad esempio devono inviare i messaggi di auguri per le varie festività. Quello che bisogna fare è quindi inviare un messaggio a tutti i contatti attraverso “liste broadcast” e qui scoprirete se qualcuno vi avrà eliminato dai suoi contatti WhatsApp. Questo messaggio arriverà solo a coloro che avranno il vostro numero registrato in rubrica, in caso contrario infatti non arriverà mai a destinazione. Per controllare se tutti i contatti hanno ricevuto il messaggio basterà controllare le classiche spunte.

In genere quando queste diventano due, sappiamo che il messaggio è arrivato a destinazione, se diventano blu è stato letto e se invece resta un’unica spunta allora non è stato recapitato. In quest’ultimo caso sono due le spiegazioni, o lo smartphone non ha linea oppure si è stati cancellati dalla rubrica del destinatario. Se si tratta di una persona che non sentite da un bel po’ di tempo e molto probabile che si stia parlando di cancellazione dalla sua rubrica di contatti WhatsApp. Può essere insomma un trucco utile per scoprire se un utente ha ancora salvato il vostro numero.