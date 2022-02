Ci sono tanti spunti interessanti da prendere in esame in queste settimane con il Samsung Galaxy S22. Le aspettative sono alte, come abbiamo evidenziato attraverso diversi articoli, al punto che il lancio in alcuni Paesi ha fatto rumore in settimana. Tuttavia, come sempre avviene al momento dell’arrivo sulla scenda di un top di gamma, vengono a galla anche carenze software o hardware che fanno storcere il naso agli utenti. L’ultimo arrivato nel panorama dei device Android di certo non rappresenta un’eccezione sotto questo punto di vista.

Funzionalità sugli aggiornamenti cancellata per i Samsung Galaxy S22

Per farvela breve, di recente qualcuno ha notato che tra le funzioni concepite con il Samsung Galaxy S22 sia venuto a mancare un interessante plus. Tutto nasce da un contributo del sito 9to5Google, secondo cui questa serie non sarebbe in grado di supportare le funzionalità di aggiornamento continuo di Android. Cosa vuol dire questo da punto di vista più pratico? La fonte evidenzia che i device di questa famiglia finiscano con il suddividere la memoria del telefono in partizioni A e B. Il tutto, mentre il dispositivo si muove tra le due durante l’installazione di aggiornamenti importanti.

Provando a fare un esempio concreto, nel caso in cui dovesse risultare in uso la partizione A durante uno specifico processo, a quel punto l’aggiornamento che viene segnalato ai possessori di un Samsung Galaxy S22 verrà installato nella partizione B e viceversa. La ragione è difficile da comprendere, visto che al momento manchino comunicazioni ufficiali da parte del produttore in grado di sgombrare il campo da ogni dubbio.

Qualcuno ipotizza che questa storia sul Samsung Galaxy S22 potrebbe avere qualcosa a che fare con le misure di sicurezza del dispositivo che da questo momento toccheremo con mano con il produttore in questione, ma come accennato Samsung deve ancora fornire un chiarimento.