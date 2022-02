Arrivano i primi segnali concreti sul Samsung Galaxy S22 in termini di commercializzazione. In attesa che la situazione si sblocchi una volta per tutte anche in Italia e nel resto d’Europa, infatti, qualcosa comincia a muoversi anche in Corea, secondo quanto raccolto in giornata. I preordini avviati nel Paese d’origine di questo produttore, infatti, indicano che l’azienda stia rispettando fondamentalmente la sua tabella di marcia. Vediamo dunque come stiano procedendo le cose, anche in termini di benefit.

Cosa sappiamo sui preordini partiti in Corea per il Samsung Galaxy S22

Al netto delle considerazioni che sono state fatte nelle ultime ore, in riferimento al nostro articolo con il primo confronto a distanza con l’iPhone 13 dal punto di vista della prestazioni, ci sono grandi aspettative sul Samsung Galaxy S22. Indubbiamente, la serie di device più attesa nel 2022 tra quelle caratterizzate dalla presenza del sistema operativo Android. Come molti sanno, in Corea ci saranno anche alcune varianti cromatiche esclusive per i device che stanno per arrivare sul mercato. Almeno dal punto di vista cromatico.

Ad esempio, sarà possibile acquistare anche un Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ nelle varianti di colore Cream, Graphite, Sky Blue e Violet attraverso lo store online del produttore. Per quanto riguarda gli incentivi, chi acquista la versione standard dello smartphone riceverà gratuitamente un coupon da 100.000 KRW, mentre gli acquirenti dei vari Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra otterranno un coupon da 150.000 KRW, a sua volta utilizzabile per acquistare altri prodotti Samsung come il Galaxy Buds Pro, Galaxy Tab S8 e Galaxy Watch 4.

Come se non bastasse, chi acquista da subito un Samsung Galaxy S22 in preordine si porterà a casa anche una “scatola fortunata a sorpresa”, che dal canto suo potrebbe contenere Galaxy Buds Live, Galaxy Watch 4 Bespoke o un carica Wireless. Staremo a vedere come andranno le cose in Italia.