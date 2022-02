Il trailer di Downton Abbey II – Una Nuova Era ha fatto il suo debutto internazionale con le prime scene inedite di questo secondo capitolo cinematografico della saga dei Crawley e dei loro servitori. “La modernità fa irruzione a Downton” è la promessa che la clip fa al pubblico anticipando una trama che vede da un lato un viaggio dei protagonisti nel sud della Francia, dall’altro l’arrivo del cinema nella prestigiosa tenuta.

Il trailer di Downton Abbey II – Una Nuova Era mostra infatti le due linee narrative principali del nuovo film, che come il primo è scritto dal creatore della serie tv Julian Fellowes: come noto dalla sinossi diffusa da Focus Features già qualche mese fa, in questo capitolo ci sarà un mistero da risolvere. L’incognita riguarda la generosa eredità ricevuta da Lady Violet Crawley (il premio Oscar Maggie Smith), destinataria di un lascito sorprendente: un suo ex corteggiatore le ha lasciato nel testamento una villa in Francia e pare che la matriarca non voglia affatto rinunciarci. Così alcuni membri della famiglia si incaricano di attraversare la Manica per scoprire cosa c’è dietro questo clamoroso regalo.

Ma il trailer di Downton Abbey II – Una Nuova Era contiene anche cenni metacinematografici: la tenuta diventa infatti set di un film nei primi anni della diffusione del sonoro al cinema. Tra aspettative e scetticismi, sembra prevalere un certo snobismo nei riguardi della nuova fiorente industria, osservata come un mondo lontano e corruttivo fatto di “attrici trasfigurate dal trucco e attori trasfigurati…. dall’alcol!” (i divi in questione sono interpretati dalle new entry Laura Haddock e Dominic West).

Nel trailer di Downton Abbey II – Una Nuova Era, infine, c’è spazio anche per qualche immagine dall’atteso matrimonio che avrà luogo a Downton, quello tra Tom Branson (Allen Leech) e Lucy (Tuppence Middleton), che si sono innamorati nel corso del primo film.

Downton Abbey II – Una Nuova Era, per la regia di Simon Curtis, arriverà in Italia il 28 aprile, distribuito da Universal Pictures International Italy, dopo aver debuttato in anteprima nel Regno Unito il 19 aprile, mentre per il pubblico americano sarà disponibile solo dal 20 maggio. Ecco i due poster che ne annunciano l’uscita nei rispettivi Paesi.





