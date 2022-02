Vengono ancora segnalati problemi con la mail Teletu oggi 11 febbraio, visto che a parte degli utenti non funziona. Chi pensa che si tratti di un servizio di nicchia sbaglia, in quanto da giovedì mattina in diverse community di settore il disservizio è tema decisamente caldo. Più di quanto ci si poteva aspettare al momento del nostro primo articolo sulla vicenda. Secondo alcuni feedback, sembrava indispensabile aprire un ticket telefonico con l’assistenza, per poi essere richiamati e guidati con il ripristino della propria password. Stamane, però, vogliamo andare oltre.

Proviamo a gestire i problemi con mail Teletu che non funziona in autonomia

Sostanzialmente, abbiamo verificato un paio di segnalazioni che ci sono giunge nel tardo pomeriggio di ieri. Ecco perché questo venerdì vogliamo provare a suggerirvi un modo per archiviare i problemi con mail Teletu che non funziona in totale autonomia. Insomma, attraverso pochi passaggi, avremo la possibilità di ripristinare il servizio, stando ai riscontri venuti a galla tra i clienti. Tentar non nuove, motivo per il quale suggerisco a tutti di seguire passo dopo passo le istruzioni che seguono.

Fondamentalmente, ci è arrivata una segnalazione da parte di un utente che ha superato i problemi con la mail Teletu seguendo cinque step. Il primo prevede che ci si rechi sulla pagina di accesso della webmail, dove bisogna selezionare “Profilo“. Qualora al primo click dovesse comparire un messaggio di errore, sarà sufficiente riprovare. Qui dovrete provare ad accedere con la password della webmail. A questo punto, selezionate “Modifica account“, quindi la mail di interesse.

Giunti a questo punto, non dovrete fare altro che selezionare “Modifica password“. Vi verrà richiesto di inserire la vecchia password e poi due volte la nuova, per poi selezionare “vai“. Fateci sapere se avete risolto i problemi con la webmail Teletu che non funziona.