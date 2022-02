Ci sono alcune istruzioni da seguire se non funziona la mail Teletu. In questi giorni, infatti, ci sono state diverse segnalazioni da parte degli utenti e, pur trattandosi di una situazione differente rispetto a quanto riportato mesi fa con un disservizio che aveva coinvolto in primis Vodafone, la questione non può essere sottovalutata per alcuna ragione al mondo. Vediamo come stanno le cose, dunque, senza lasciare nulla al caso, anche perché la risoluzione dei problemi sembra essere differente rispetto al solito.

Come archiviare i problemi se la mail Teletu non funziona

Sostanzialmente, parte dell’utenza ha portato alla luce in alcune community di settore delle anomalie abbastanza evidenti. Credenziali non accettate o impossibilità nel passare da una pagina all’altra una volta entrati. Insomma, la mail Teletu a tanti non funziona da diversi giorni a questa parte, mentre dall’azienda non sono arrivate comunicazioni ufficiali e definitive per mettersi alle spalle la suddetta problematica. Come stanno le cose al momento? L’unico elemento concreto ci arriva dalle testimonianze del pubblico.

Navigando in rete, infatti, mi sono imbattuto in un feedback di un cliente al quale sono stati risolti i problemi Teletu. Tutto sarebbe nato da un crash dei server, dopo il quale pare sia necessario un ripristino della password. A differenza di quanto avviene solitamente in queste circostanze, qui abbiamo una procedura che dovrà essere guidata dall’assistenza: “Risolto, mi hanno chiamato e dato una nuova password e ora funziona“.

Affinché questo accada, se Teletu non funziona, occorre chiamare il numero 848991022. In questo modo, infatti, aprirete una sorta di ticket e nel giro di qualche ora un tecnico vi richiamerà per ripristinare la password. Anche voi avete registrato problemi nelle ultime ore? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in modo da non lasciare nulla al caso arrivati a questo punto.