Possiamo confermare che non funziona Libero Mail oggi 11 febbraio, alla luce di problemi abbastanza evidenti coi server aziendali. Situazione che richiama in parte quanto vi abbiamo riportato a fine gennaio con un altro articolo, quando abbiamo fatto i conti con un altro tipo di disservizio. In quel caso, infatti, gli utenti hanno avuto quantomeno la possibilità di accedere alla propria casella di posta elettronica, riscontrando delle anomalie nel momento in cui hanno provato a spostarsi da una pagina all’altra.

Non funziona Libero Mail l’11 febbraio: come si manifestano i problemi

Situazione, dunque, di facile lettura. Come si nota attraverso l’apposita pagina di Down Detector, a partire dalle 11 di questa mattina non funziona Libero Mail. Coloro che provano ad accedere alla pagina di login, infatti, ricevono un messaggio di errore. Diventa impossibile inserire addirittura le credenziali, a conferma del fatto che il down potrebbe rivelarsi più pesante rispetto a quello che abbiamo riscontrato negli ultimi tempi. Staremo a vedere come evolveranno le cose nei prossimi minuti per coloro che sono soliti sfruttare il servizio.

Se da un lato non funziona Libero Mail oggi 11 febbraio, la speranza è che il suddetto messaggio di errore che emerge provando ad accedere al sistema sia figlio di un ripristino dei server. Non fosse così, allora i problemi di questo lunedì potrebbero essere più gravi di quanto si pensi. Ne sapremo di più nei prossimi minuti. Nel frattempo, qualora doveste avere feedback su riscontri diretti, non esitate a commentare il nostro articolo di oggi, in modo da avere un quadro della situazione più chiaro.

Di sicuro, le segnalazioni continuano a salire in questi minuti. Non funziona Libero Mail e allo stato attuale non abbiamo una comunicazione ufficiale da parte dello staff, utile per capire quando verrà ripristinato il servizio dopo i problemi riscontrati in mattinata.