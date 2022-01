In questo lunedì 24 gennaio Libero mail non funziona ad alcuni utenti che utilizzano il servizio di posta elettronica. Non si tratta di un vero e proprio down, eppure non tutti riescono a consultare le proprie comunicazioni, così come inviare nuovi messaggi. Grazie all’aiuto della piattaforma Downdetector cerchiamo dunque di capire la vera natura delle anomalie.

Se per alcuni Libero mail non funziona per nulla, per molti altri (in questa mattinata) assistiamo piuttosto a dei rallentamenti del servizio. Il già citato Downdetector mette in evidenza decine e decine di segnalazioni. Viene confermata dunque, sulla base di questi numeri, la natura di non down del servizio appunto: per questo motivo, le difficoltà potrebbero davvero rientrare in poco tempo.

Perché Libero mail non funziona oggi? Non è la prima volta che si assiste che il servizio di posta elettronica presenta degli errori più o meno gravi. Esattamente come capitato anche nel recente passato, accade che gli interessati dai problemi non riescano ad effettuare il login alla propria area personale pur inserendo nome utente e password corretti. Non ci sono riscontri ufficiali che spieghino l’attuale disservizio ma la speranza è che i disguidi rientrino in davvero pochissimo tempo per tutti gli utenti, senza alcuna eccezione.

Aggiornamento 11:50 – Le segnalazioni di disservizi continuano in questa seconda parte di mattinata. Il numero di testimonianze di utenti coinvolti dai problemi con la loro casella di posta elettronica, resta confinato nel centinaio, grosso modo. Ancora una volta, dunque, è possibile confermare di non essere ai cospetti di un vero e proprio down, semmai di malfunzionamenti pure fastidiosi di cui non si conosce la vera natura. Dallo staff di Libero mail mancano ancora riscontri che spieghino il perché del funzionamento non ottimale di un servizio pure tanto diffuso in Italia.

