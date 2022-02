Al via Fosca Innocenti su Canale5, la nuova serie con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca debutta venerdì 11 febbraio, inaugurando una nuova serata dedicata alla fiction Mediaset.



La serie è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI. Soggetto e sceneggiatura di Dido Castelli e Graziano Diana. Le riprese sono state realizzate in collaborazione con Toscana Film Commission, la Fondazione Arezzo Intour e il Comune di Arezzo.



La fiction è un poliziesco ambientato tra le campagne della Toscana. I toni del crime si uniscono alla leggerezza della commedia sentimentale. Vanessa Incontrada interpreta la protagonista Fosca Innocenti, Vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile (tranne un elemento). Fosca ha un grande intuito che la rende in grado di riconoscere odori e profumi dai quali si lascia guidare per risolvere le sue indagini. Single convinta, vive in un casale di campagna con una donna anziana, Bice, che si prende cura di lei fin dalla sua tenera età. Fosca ama la natura e gli animali (specialmente il suo cavallo Sansone). Unico punto debole? Il suo migliore amico Cosimo, con il quale potrebbe esserci qualcosa di più.

Nel cast e personaggi di Fosca Innocenti su Canale5, oltre la Incontrada anche Francesco Arca nei panni di Cosimo, titolare dell’enoteca vicina al commissariato; Desirée Noferini è l’ispettrice Giulia De Falco; Cecilia Dazzi è l’ispettrice Rosa Lulli; Francesco Leone è l’agente Pino Ricci; Giorgia Trasselli è Bice, una donna anziana che aiuta Fosca a gestire la proprietà di campagna.

La fiction è prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa.

Stasera andrà in onda la prima puntata. Fosca è alle prese con una rapina in banca nel pieno centro di Arezzo, la sua prima indagine da quanto si è trasferita. Indagando sulle dinamiche dell’accaduto, grazie anche la sua squadra, Fosca si fa guidare dal suo infallibile intuito che la aiuterà a risolvere il caso. Alla fine di ogni indagine, Fosca racconta la sua giornata al suo migliore amico Cosimo. E quando scopre che lui ha intenzione di lasciare Arezzo alla volta di New York, il loro rapporto potrebbe essere messo in discussione.

L’appuntamento con Fosca Innocenti su Canale5 è per stasera alle 21:40.

