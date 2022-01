Quando inizia Fosca Innocenti? La nuova fiction con Vanessa Incontrada ha una data di lancio, e il pubblico dovrà aspettare la settimana dopo Sanremo per rivedere l’attrice in un ruolo inedito.

La storia è ambientata ad Arezzo, in Toscana, dove vive la protagonista, un vicequestore dalla bellezza disinvolta e con un dono straordinario. Il suo olfatto trasforma ogni fragranza percepita in un indizio risolutivo. Intorno a lei, si muove una squadra di polizia quasi tutta al femminile.

Si indagherà su storie di provincia e i loro relativi delitti. Niente mafia, né camorra, al contrario: la fiction offrirà al pubblico un micromondo immerso nella natura che in quattro puntate racconta dei temi universali attraverso le indagini della nostra protagonista.

Nel cast, al fianco della Incontrada, anche Francesco Arca nel ruolo di Cosimo, migliore amico di Fosca con cui nascerà qualcosa di più; e poi: Irene Ferri, Desiré Noferini, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli, e Giovanni Guidelli.

Come anticipato, la data d’uscita della fiction avverrà dopo il Festival di Sanremo. Stando a quanto svelato dai canali social di Vanessa Incontrada, il debutto di Fosca Innocenti è previsto per l’11 febbraio, e dovrebbe inaugurare una nuova serata per le fiction Mediaset, ovvero il venerdì. Niente raddoppio quindi per il Grande Fratello Vip, come suggerisce Bubino Blog, che resterà in onda solo di lunedì.

Dopo Fosca Innocenti si attende il debutto di altre fiction di Canale5 quali Viola come il Mare con Francesca Chillemi e Can Yaman, e Più Forti del Destino, serie in costume con un trio di protagoniste formato da Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti e Loretta Goggi.

Fosca Innocenti è prodotta da Massimo Del Frate per Banijay Studios Italy, è diretta da Fabrizio Costa (L’Allieva, Luce dei Tuoi Occhi) su una sceneggiatura scritta da Dido Castelli e Graziano Diana.

