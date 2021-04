Da qualche ora non funziona mail Vodafone ma anche la posta elettronica TeleTu per svariati utenti. In particolare in questa domenica 25 aprile le difficoltà di accesso non sono da sottovalutare dopo che le prime avvisaglie di errore si erano concretizzate già nella giornata di sabato.

Lo status del servizio è messo in evidenza attraverso lo strumento online Downdetector. Ci troviamo in effetti al cospetto di malfunzionamenti già segnalati nella giornata di ieri ma ora più importanti. Cosa succede a chi tenta di accedere alla sua casella di posta Vodafone? L’autenticazione fallisce, in molti casi lo schermo del telefono o del computer attraverso il quale si effettua l’operazione manifesta uno sfarfallio e dunque non è possibile né consultare i messaggi già arrivati, né tanto meno inviarne di nuovi. A nulla stanno valendo i molteplici tentativi degli utenti, da dispositivi diversi e anche da browser alternativi.

Non funziona mail Vodafone ma a tenere banco, in questa mattinata di domenica, secondo le modalità appena indicate, ci sono anche i problemi con il servizio TeleTu. In effetti sta accadendo pure che le stesse identiche anomalie si stiano manifestando anche per chi ha una casella di posta proprio con il secondo operatore, Non va dimenticato, in effetti, che il anche quest’ultimo è un marchio Vodafone: dunque è facilmente intuibile che gli errori abbiano tutti la stessa matrice di natura tecnica e dunque siano risolvibili con interventi sugli stessi server o infrastrutture.

Al momento di questa pubblicazione, non si registrano feedback ufficiali sui problemi mail Vodafone ma anche TeleTu di queste ore. La speranza è che il giorno feriale non comporti un ritardo nei possibili interventi necessari per il ripristino della situazione. Intanto per ottenere assistenza riguardo le difficoltà odierne sarà possibile contattare il 190 ma anche i principali canali di supporto online dell’operatore rosso e di TeleTu.