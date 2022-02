Un’offerta davvero molto allettante è presente quest’oggi su Amazon e riguarda l’iPhone 12 nero da 128GB di memoria interna. Parliamo del top di gamma di maggior successo targato Apple degli ultimi anni, è stato uno dei più venduti ed ancora adesso fa gola a tantissimi utenti. Per questo può essere importante monitorare il suo prezzo sul famoso sito di e-commerce e quest’oggi, la versione nera da 128GB è quella che consente un risparmio maggiore, quindi da cogliere assolutamente al volo.

Prezzo aggiornato per iPhone 12 su Amazon il 10 febbraio

Un calo ulteriore, dunque, rispetto a quanto riportato nei giorni scorsi. Vediamo a questo punto più nel dettaglio cosa propone Amazon a riguardo. Questo iPhone 12 nero da 128GB di memoria interna può essere acquistato al prezzo di 731,51 euro, è stato applicato uno sconto del 18% sul costo precedente che era di 889 euro. Come visto il risparmio risulta essere piuttosto cospicuo, un’offerta da tenere assolutamente in considerazione se si ha intenzione di acquistare questo iPhone 12.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (64GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Tra l’altro non ci sono costi di spedizione e può essere acquistato anche a rate grazie a Cofidis. C’è però un aspetto da tenere in considerazione, la disponibilità su Amazon non è immediata, quindi potrà esserci anche un’attesa più lunga del previsto per avere direttamente a casa propria questo iPhone 12 nero da 128GB di memoria interna. Il sito di e-commerce infatti avverte come generalmente possa essere spedito tra uno o due mesi.

Se non si ha fretta di avere subito tra le mani questo iPhone 12, sicuramente si può approfittare di questa super offerta proposta quest’oggi da Amazon. Ricordiamo alcune delle caratteristiche di questo top di gamma di stampo Apple. Ci troviamo di fronte ad uno smartphone avente display Super Retina XDR da 6,1 pollici, realizzato con Ceramic Shield, il più duro presente in circolazione.

Questo iPhone 12 può contare su un ottimo comparto hardware grazie alla presenza di un processore A14 Bionic e soprattutto alla connettività 5G che garantisce grande velocità. Ottimo è anche il comparto fotografico con un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine è resistente all’acqua ed alla polvere.