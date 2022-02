Su Amazon è presente quest’oggi un’offerta davvero interessante che riguarda l’iPhone 12 azzurro da 64GB di memoria interna, dispositivo che risulta essere ancora piuttosto ricercato sul mercato e che è stato in assoluto uno dei più venduti del 2021. Ora come ora può far ancora più gola puntare su questo device visto come, con l’arrivo sul mercato dell’iPhone 13, ci sia stato un notevole calo di prezzo.

Scende il prezzo dell’iPhone 12 su Amazon a febbraio

Un altro aggiornamento, dunque, rispetto a quanto riportato la scorsa settimana. Tra le offerte più allettanti non possiamo non prendere in considerazione quella di quest’oggi targata Amazon e che riguarda la variante azzurra da 64GB di memoria interna. Chiunque fosse interessato all’acquisto di tale dispositivo, non dovrà fare altro che approfittare di tale offerta.

Nel dettaglio, il famoso sito di e-commerce propone questo iPhone 12 azzurro da 64GB di memoria interna al prezzo di 749 euro, si è arrivati a tale cifra grazie allo sconto del 11% effettuato sul costo precedente che era di 839 euro. Si tratta dell’unica colorazione disponibile su Amazon a tale prezzo, le altre non sono presenti ancora sullo store o presentano un prezzo più elevato. Abbiamo quindi una disponibilità immediata per questa variante azzurra, non ci sono costi di spedizione ed in pochissimi giorni potrà arrivare nelle vostre case.

Se non si ha intenzione di spendere subito i 749 euro, ci si può affidare anche al pagamento a rate grazie a Cofidis. Sta ora a voi decidere se vale la pena puntare su quest’offerta, tra l’altro parliamo dell’Amazon’s choice di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce la consiglia fortemente. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche di questo iPhone 12, ricordiamo come sia un device avente display Super Retina XDR da 6,1 pollici, con Ceramic Shield, il vetro più resistente presente in circolazione.

Non mancano poi il 5G e l’ottimo processore A14 Bionic. Molto interessante è anche il comparto fotografico vista la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine questo iPhone 12 è resistente all’acqua ed alla polvere.