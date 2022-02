Al via Quantico su Rai4: il canale semigeneralista della Rai, dedicato agli appassionati di cinema e serie tv, propone le tre stagioni del dramma poliziesco di ABC in replica nel preserale della rete. Si tratta della serie che ha consacrato Priyanka Chopra, ex star di Bollywood qui al suo debutto da protagonista nella serialità americana.

Quantico su Rai4, al via dall’8 febbraio alle 18:30, propone la storia di un gruppo di allievi dell’FBI, tra i quali si nasconde un pericoloso terrorista che sta progettando un attentato, forse il più devastante dopo quello dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle. Creata da Joshua Safran, già produttore esecutivo e sceneggiatore di Gossip Girl, la serie è ambientata nella base militare omonima in Virginia, presso la FBI Training Academy, dove si addestrano un gruppo di giovani reclute, con ambizioni, caratteri e provenienza diversi.

I primi due episodi di Quantico su Rai4 introducono tutti i personaggi della serie, ciascuno a suo modo sospettabile di essere un potenziale terrorista, a partire dalla protagonista Alex Parrish (Chopra), e instradano la trama su due linee temporali. Ecco le trame dei primi due episodi, intitolati rispettivamente Corri e America.

Alex Parrish viene ritrovata viva tra le rovine della Grand Central Station di New York, dove c’è appena stata un’esplosione. Sospettata di essere la responsabile e quindi una potenziale terrorista, viene scortata e interrogata dall’FBI. Grazie a dei flashback (caratteristica che contraddistingue la serie), scopriamo tutto su Alex e sui primi tempi del suo addestramento a Quantico per l’FBI, insieme ad altre giovani reclute.

Nel presente, Alex è riuscita a fuggire grazie all’aiuto di Miranda, sua ex mentore nell’FBI. Nei flashback, scopriamo che Ryan, l’interesse amoroso della protagonista, non è chi dice di essere e perciò Alex inizierà ad indagare su di lui.

La programmazione di Quantico su Rai4 prende il via l’8 febbraio, con due episodi al giorno da lunedì a venerdì alle 18:30. Non è la prima volta in chiaro per il thriller di ABC, già trasmesso da Paramount Channel (canale 27 del digitale terrestre) dopo il passaggio in esclusiva sui canali Sky. La serie non è stata rinnovata oltre la terza stagione: nel maggio 2018 ABC ha deciso di cancellarla, dopo un calo vistoso degli ascolti e un episodio che ha fatto molto discutere, provocando accuse di razzismo tali da indurre la star Chopra e ABC a scusarsi.