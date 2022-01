Priyanka Chopra e Nick Jonas sono appena diventati genitori: proprio mentre si diffondevano in rete voci relative ad una presunta crisi della coppia, l’attrice e il musicista hanno annunciato di aver accolto il loro primo figlio, in un annuncio a sorpresa che l’interprete di White Tiger ha rilasciato sui social media venerdì 21 gennaio.

Priyanka Chopra e Nick Jonas, 39 anni lei e 29 lui, sono sposati dal 2018 e solo di recente l’attrice aveva parlato del desiderio di mettere su famiglia crescendo dei bambini. A sorpresa, Chopra ha poi annunciato la nascita del loro primogenito con un messaggio in cui i due neogenitori si dichiarano “felicissimi di confermare che abbiamo accolto un bambino tramite una madre surrogata“.

Nella stessa nota Priyanka Chopra e Nick Jonas, consapevoli dell’attenzione mediatica che la dichiarazione avrebbe suscitato, hanno chiesto “il rispetto della privacy durante questo periodo mentre ci concentriamo sulla nostra famiglia“, invocando quella stessa riservatezza con cui hanno gestito il lieto evento, annunciandolo solo dopo la nascita. La coppia non ha neanche specificato il sesso del bebè, annunciando genericamente di aver accolto “a baby“.

Per Priyanka Chopra e Nick Jonas, che si sono frequentati sporadicamente per un paio d’anni prima delle nozze, si tratta del primo figlio, ma non è detto che non ne arrivino altri. Solo all’inizio di gennaio, infatti, intervistata da Vanity Fair per il prossimo numero che la vede in copertina, l’attrice di origini indiane ha dichiarato che “i bambini sono una parte importante del nostro desiderio per il futuro” e che entrambi sarebbero stati pronti a rallentare i ritmi lavorativi una volta diventati genitori. Dopo aver recitato nel sequel Matrix Resurrections, l’ex star di Bollywood si prepara a debuttare nel suo primo ruolo da protagonista in un film di Hollywood, la commedia romantica Text for You. Inoltre reciterà al fianco di Richard Madden nella serie Citadel, creata da Patrick Moran e dai fratelli Russo per Amazon Prime Video e destinata ad avere diversi spin-off in Italia, India, Spagna e Messico.

