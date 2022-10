Debutta il 6 ottobre Coroner su Rai4, la serie poliziesca canadese sviluppata per CBC da Morwyn Brebner: basato sulla serie di romanzi scritti da M. R. Hall ed editi in Italia da Sperling & Kupfer, questo procedurale segue le vicende del medico legale Jenny Cooper (interpretata da Serinda Swan), appena rimasta vedova e animata da una grande voglia di rendere giustizia alle vittime di cui si occupa.

La programmazione di Coroner su Rai4, in prima visione in chiaro, parte giovedì 6 ottobre, coi primi due episodi in onda dalle 19:45, e proseguirà con due episodi al giorno nel palinsesto preserale della rete. È prevista anche la messa in onda delle stagioni 2 e 3, rispettivamente a partire dal 12 e dal 18 ottobre, sempre sul canale 21 del digitale terrestre.

La trama di Coroner su Rai4 inizia quando Jenny Cooper, a tre mesi dall’improvvisa morte del marito, prende ufficialmente servizio come medico legale a Toronto, città in cui vive col figlio adolescente, Ross (Ehren Kassam). Per superare il lutto da cui è ancora sconvolta e adattarsi alla vita da vedova, Cooper prova a buttarsi a capofitto nel nuovo lavoro: si ritrova così insieme al detective Donovan McAvoy (Roger Cross) ad indagare su delitti che non sono mai come sembrano e su una serie di morti quantomeno sospette.

@CBC

La programmazione di Coroner su Rai4 è una prima visione in chiaro: in precedenza la serie è già stata trasmessa in Italia da Sky Investigation, canale 115 di Sky, nel corso del 2021.

