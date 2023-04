E’ stata presentata la serie tv Citadel, nuova e ambiziosa produzione Prime Video, che verrà lanciata il 28 aprile. Il cast e i produttori hanno incontrato la stampa a Roma, dove sono stati mostrati i primi due episodi.

La serie tv Citadel è un progetto su lunga scala globale che segue storie interconnesse tra loro per il globo. Nella versione americana abbiamo Mason e Nadia, due spie le cui memorie sono state cancellate in seguito alla caduta di Citadel (agenzia indipendente di spionaggio internazionale – nata con lo scopo di difendere la sicurezza di tutte le persone) per mano della Manticore, una potente associazione che agisce nell’ombra e manipola il mondo. Otto anni dopo, Mason viene ricontattato dal suo ex collega Bernard che ha bisogno del suo aiuto e di quello di Nadia per impedire che Manticore stabilisca un nuovo ordine mondiale. La missione s’intreccia con la vita privata: entrambi devono fare i conti con una relazione costruita su segreti, bugie e un amore pericoloso ma senza tempo.

Presenti nella conferenza stampa, gli attori Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas e Stanley Tucci, insieme al regista David Weil, e i produttori Joe e Anthony Russo.

Richard Madden ha raccontato: “Amo la complessità della sceneggiatura, la profondità dei personaggi e l’aspetto inusuale della storia.” L’attore interpreta due personaggi (diciamo così per non spoilerare) complicati, un’opportunità che gli ha permesso di cimentarsi in qualcosa di originale: “Ne ho interpretato uno che ho poi diviso in due; sono due lati della stessa moneta. Come attore, è una grande sfida, ma è anche esaltante.”

Priyanka Chopra Jonas ha aggiunto: “L’ambizione della serie era davvero entusiasmante. Il fatto che abbiamo una serie italiano o indiana, intorno al mondo… E’ un modo di rendere intrattenimento a livello globale. Per me è un sogno vedere tutte queste persone intorno al mondo che lavorano insieme.” Per l’attrice è stato anche originale avere una donna spia tra i personaggi principali.”

Priyanka Chopra Jonas non è nuova al genere di spionaggio, dato che ha già interpretato una spia nella serie Quantico. “Non so se mi mancava l’azione, ma mi trovo a mio agio nel genere. Amo l’idea di questo show e la complessità dei suoi personaggi. Sia il mio che quello di Richard hanno una dualità: ciò che sono e ciò che erano. Questo è un aspetto molto divertente. Amo anche lavorare con i Russo.”

Stanley Tucci interpreta Bernard, uno dei personaggi chiave della serie tv Citadel, che l’attore descrive “un insieme di tre tipi di spie” (il leader, l’esperto tecnico e la classica spia che agisce sul campo).

I fratelli Russo hanno definito la serie tv Citadel “una lettera d’amore al genere di spionaggio, a James Bond e Mission Impossible.” Un genere senza tempo per i produttori, che hanno voluto rendere più inclusivo per abbracciare la modernità dei nostri tempi.

In preparazione ci sono gli spin-off di Citadel nella versione indiana e italiana (dove avremo Matilda De Angelis). Come nasce questa idea? Lo hanno spiegato Joe e Anthony Russo in conferenza stampa: “Ci piacciono le storie dal respiro globale; ci piace condividere queste storie in un mondo che a volte è così divisivo. In questo piccolo mondo ci sentiamo invece connessi l’uno con l’altro, nonostante le differenze.”

Affinché il progetto andasse in porto, il duo di registi e produttori doveva trovare i giusti partner che fossero in grado di condividere la loro stessa visione. “Abbiamo questa visione di storie che possono viaggiare attraverso il globo.”

La serie Citadel debutta su Prime Video il 28 aprile con un episodio a settimana.

