Citadel su Prime Video è l’attesa serie tv ambientata nel mondo dello spionaggio. Gli elementi del genere ci sono tutti: dall’azione all’adrenalina, ai segreti e i colpi di scena. Il tutto condito con una dose di umorismo e una componente da soap che rende la narrazione piacevole e molto scorrevole.

Citadel su Prime Video è un progetto a scala globale, come hanno raccontato i produttori della serie Joe e Anthony Russo. Una produzione molto ambiziosa che ha lo scopo di esplorare storie diverse di spie sparse per il mondo, ma al tempo stesso legate tra loro tramite la stessa agenzia.

Nella versione americana, che debutterà a fine aprile sulla piattaforma Prime Video, si assiste a l’inizio di tutto. Citadel, un’agenzia internazionale di spionaggio indipendente, viene colpita al cuore dalla Manticore, una potente associazione che nell’ombra manipola il mondo. Qualcuno all’interno ha tradito Citadel. Gli agenti Mason Kane e Nadia Sinh, che si trovavano insieme su un treno esclusivo tra le Alpi Italiane nella loro ultima missione, riescono a salvarsi per miracolo all’attentato, ma i loro ricordi vengono cancellati.

Costretti a fuggire e a nascondersi, ciascuno separatamente, i due vivono per otto anni lontano da tutto e da tutti. Mason si costruisce una famiglia, fa il buon padre e marito amorevole, finché non viene contattato da Bernard Orlick, ex collega di Citadel che ha bisogno del suo aiuto contro Manticore. Una volta appresa la verità sul suo passato, Mason si mette sulle tracce della sua ex partner, Nadia, che nel secondo episodio scopriamo in che modo è sopravvissuta otto anni prima all’attentato. Da lì si dipana un racconto più ampio, che evidenzia come niente è come sembra. Del resto, non potrebbe essere altrimenti trattandosi di spionaggio.

L’intreccio narrativo è chiaro fin da subito e si estende su una rete internazionale di spie. Attraverso cambi di location sparsi sul territorio americano e non, Citadel mette in movimento i suoi attori principali tra scene d’azione all’ultimo sangue, arti marziali, e inseguimenti mozzafiato. Non mancano segreti, bugie e un amore pericoloso che sfida le regole.

La serie tv fa affidamento su due protagonisti che sono già navigati nel genere spy/thriller – Richard Madden con Bodyguard, Priyanka Chopra Jones con Quantico – per mettere insieme un duo esplosivo. E’ chiaro che tra Mason e Nadia c’è molto di più di quanto facciano credere allo spettatore tramite sguardi sensuali e i botta/risposta sarcastici che fin dalle prime battute evidenziano un certo legame.

Nonostante qualche cliché del genere, facilmente intuibile in più di diverse sequenze, Citadel su Prime Video rimane un prodotto d’intrattenimento, che fa leva sull’accoppiata Madden/Chopra Jonas, spalleggiati da Stanley Tucci nel ruolo di Bernard, personaggio geniale ed enigmatico.

Citadel debutta su Prime Video il 28 aprile, con un episodio a settimana.

