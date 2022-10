The Good Fight 4 debutta il 18 ottobre su Rai4, in prima visione in chiaro, nel palinsesto pomeridiano della rete. Gli episodi della stagione 4 fanno seguito al finale della terza, in piena continuità con la trasmissione della serie partita lo scorso mese dalla prima stagione.

La programmazione di The Good Fight 4 si conferma nel palinsesto del primo pomeriggio, con due episodi da partire dalle 14.15 sul canale 1 del digitale terrestre. Si tratta della stagione già distribuita nel marzo 2021 in anteprima esclusiva da TIMVision in Italia e ora in onda in prima tv in chiaro. Rai4 ha iniziato a trasmettere la serie dallo scorso settembre e proseguirà fino alla quinta stagione, la più recente distribuita finora. La sesta, infatti, arriverà soltanto il 23 novembre, sempre in anteprima nel catalogo di TIMVision.

The Good Fight 4, uscita nel 2020, inizia con un riferimento alle elezioni politiche presidenziali americane del 2016, quando a sorpresa Donald Trump ha battuto Hillary Clinton nella corsa alla Casa Bianca. L’episodio è ambientato in un universo alternativo in cui la protagonista Diane è lieta Clinton abbia vinto le elezioni e sia diventata il 45° Presidente degli Stati Uniti, la prima donna alla guida del Paese. Tuttavia, scopre rapidamente che in questo mondo alternativo non esiste il movimento #MeToo e il produttore cinematografico Harvey Weinstein è ancora un rispettato magnate dell’industria hollywoodiana.

The Good Fight 4 mantiene alcuni legami e riferimenti con la serie madre The Good Wife, in onda tra il 2009 e il 2016: entrambe sono state ideate dai coniugi Robert King e Michelle King con Phil Alden Robinson. La sesta stagione del dramma legale in arrivo a novembre è stata annunciata da CBS come l’ultima.

