Se state pensando di acquistare un iPhone 13, senza dubbio questo può essere il momento migliore, visto come il suo prezzo su Amazon stia subendo un calo molto interessante. Più nel dettaglio l’offerta di maggior rilievo presente quest’oggi sul famoso sito di e-commerce riguarda l’iPhone 13 da 128GB di memoria interna e di colore Mezzanotte. Si tratta dell’ultimo top di gamma di stampo Apple che può essere ancora l’oggetto dei desideri di molti utenti e questa può essere l’occasione giusta per averlo tra le mani.

Come cambia il prezzo per l’iPhone 13 su Amazon l’8 febbraio

Riscontri utili, dunque, dopo il nostro approfondimento di fine gennaio. L’offerta odierna di Amazon fa leva su uno sconto del 15% applicato sul costo da listino di questo iPhone 13 da 128GB, ciò significa che dai 939 euro iniziali si è passati agli 801,90 euro. Un risparmio alquanto sostanzioso, se si tiene conto proprio del prezzo iniziale con il quale è arrivato in commercio, che potrà far capitolare alcuni utenti.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Ricordiamo come Amazon sia sempre disponibile a proporre l’acquisto a rate grazie a Cofidis, il che vi permetterà di non sborsare immediatamente l’intera cifra. La disponibilità non è immediata, bisogna attendere qualche giorno in più per la spedizione, ma per il prezzo proposto ne vale sicuramente la pena. Non ci sono però costi aggiuntivi proprio per la spedizione.

Se ancora non siete del tutto convinti, una spinta in più può arrivare dalle specifiche tecniche di questo iPhone 13 da 128GB, assolutamente tra i migliori top di gamma presenti in circolazione. Ci ritroviamo infatti di fronte ad un device avente display Super Retina XDR da 6,1 pollici, ma la parte più intrigante riguarda il comparto fotografico. Con questo device Apple ha introdotto la modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video.

Andando più nello specifico ritroviamo un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Dal punto di vista hardware spazio al processore A15, il più veloce presente in circolazione e chiaramente non manca la connettività 5G. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di tale offerta.