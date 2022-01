Gli amanti del brand Apple possono approfittare elle offerte Amazon in partenza da questo lunedì 31 gennaio. In particolare, chi vuole puntare agli sconti ora di scena per gli iPhone 13 può farlo, beneficiando anche di più di 100 euro di risparmio rispetto al prezzo di listino del melafonino di ultima generazione.

L’iPhone 13, nel suo modello di base da 128 GB di spazio di archiviazione interno, costerebbe 939 euro, secondo il suo prezzo di listino. Proprio da questo ultimo lunedì del mese di gennaio, lo stesso dispositivo è venduto a soli 825 euro, dunque con più di 100 euro di sconto sia per nella sua colorazione bianca che in quella nera, come quella rossa. L’aspetto non certo positivo della promozione è rappresentato dai tempi di spedizione del prodotto. Al momento di questa pubblicazione, si parla di consegna in non meno di 1 mese a partire da ora. Poco importa per chi non ha particolare fretta e allo stesso tempo vuole approfittare del costo più basso, in assoluto, sul mercato.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Galassia Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Non finiscono qui gli sconti per i melafonini Apple di ultima generazione. Sempre tra le offerte Amazon ora in vetrina, c’è uno speciale sconto anche per gli iPhone 13 con capacità di memoria pari a 256 GB. Anche in questo secondo caso, lo sconto applicato sul melafonino è superiore ai 100 euro. La proposta per la variante bianca del dispositivo (ma anche quella rosa, nera e rossa) è la seguente: invece di pagare il prezzo di listino del dispositivo di 1059, la spesa totale non supera i 949. Addirittura volendo puntare all’esemplare nella bella nuance azzura, il risparmio è ancora più notevole, visto che l’esborso non sarà superiore ai 924,50 euro. Tutti i melafonini in promozione elencati in questa seconda parte dell’approfondimento sono disponibile alla pronta consegna, a differenza dei modelli dai 128 GN. Il pacco arriverà alla destinazione desiderata nei primi giorni di febbraio.

Offerta Apple iPhone 13 (256GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Continua a leggere su optimagazine.com