Tra poche ore ci sarà la presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S22, ma ancor prima del suo esordio sul mercato, abbiamo la certezza totale sul fatto che ci sarà un elemento in comune rispetto al Samsung Galaxy S21 e ad altri device recenti di fascia alta che sono stati lanciati sul mercato dal produttore coreano. Come spesso accade in questi casi, i discorsi ruotano attorno alla questione degli aggiornamenti software, considerando il fatto che per i suddetti prodotti da oggi ci sarà una garanzia in più.

Diversi anni aggiornamenti per Samsung Galaxy S21 ed S22 praticamente certi

Situazione da monitorare, dunque dopo il primo raffronto tra i due smartphone per quanto concerne la questione prezzo trattata la scorsa settimana. Sostanzialmente, avremo la certezza di toccare con mano la bellezza di quattro anni di aggiornamenti software per i vari Samsung Galaxy S21 ed S22. Le fonti, in queste ore, parlano in modo esplicito di Android, ragion per cui c’è la possibilità che il discorso riguardi addirittura la versione del sistema operativo e non solo le patch.

Per queste ultime, infatti, con il trascorrere del tempo siamo arrivati alla promessa di tre anni di upgrade dal giorno della commercializzazione, ma Samsung ci ha abituati ad estendere questo termine con aggiornamenti secondari per i prodotti più datati. Alcuni dettagli in merito ci arrivano direttamente da SamMobile e la notizia farà sicuramente piacere non solo a chi ha già nel mirino un Samsung Galaxy S22, in arrivo sugli scaffali dei negozi a febbraio, ma anche a chi ha deciso di acquistare un Samsung Galaxy S21 nell’ultimo anno.

La notizia di oggi dovrebbe investire i vari Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 FE, Galaxy S22, così come la gamma Galaxy Tab S8. Fino ad arrivare agli ultimi due telefoni pieghevoli, vale a dire il Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3.