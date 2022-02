Nonostante quanto suggeriscano alcune recenti indiscrezioni, la serie dei Samsung Galaxy S22 arriverà probabilmente sul mercati agli stessi prezzi dei loro predecessori. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, i prossimi top di gamma del colosso di Seul non saranno più economici, né tanto meno più costosi dei Samsung Galaxy S21. A dicembre era emerso che il Samsung Galaxy S22 costerà 799 dollari, proprio come il suo predecessore al momento del lancio. Altre voci successive hanno suggerito il contrario. I Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra negli Stati Uniti avranno prezzi di partenza di 799, 999 e 1199 dollari.

Come al solito, il produttore sudcoreano dovrebbe offrire vari bonus legati al pre-ordine per i clienti nei vari mercati di provenienza (non sono ancora emersi dettagli ufficiali in merito, anche se non resteremmo stupiti nel caso in cui i clienti in pre-ordine dovessero ricevere un paio di auricolari wireless Galaxy Buds).

I Samsung Galaxy S22 verranno presentati il 9 febbraio: la società potrebbe anche ritardare le date di spedizione per il modello standard ed il Plus di un paio di settimane, il che potrebbe significare che la variante Ultra verrà spedita ai clienti entro la fine di febbraio (ci sarà, probabilmente, un po’ da aspettare, ma potrebbe valerne la pena, almeno stando alle indiscrezioni finora emerse). Se questi prezzi dovessero essere confermati correrete subito i Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra senza aspettare nemmeno un po’ di tempo (ben coscienti del fatto che, passate già qualche settimana, il listino si svaluterà di qualche centinaia di euro, come già successo per i suoi predecessori e, più in generale, per un po’ tutti i device Android, che hanno questa tendenza)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

