L’Amica Geniale 3 ha fatto il suo debutto ieri sera su Rai1 per la felicità dei fan che aspettano ormai da due anni di vedere il seguito della serie internazionale. Ci vorrà fine mese per sapere quale sarà l’accoglienza americana per il nuovo capitolo della tetralogia di Elena Ferrante ma dai numeri registrati ieri sera non possiamo che concludere che questa lunga pausa (sono passati quasi due anni dalla messa in onda del secondo capitolo) e la mancanza di un recap da parte di Rai1, non ha fatto altro che allontanare parte del pubblico.

Gli ascolti tv dei primi episodi de L’Amica Geniale 3 sono alti, non vi è dubbio, ma non quanto quelli della seconda stagione. La serie ieri sera ha conquistato 4.650.000 spettatori pari al 20.6% di share e questo significa che rispetto al debutto di Storia del Nuovo Cognome si è registrato un calo di sette punti percentuali e di oltre due milioni di spettatori.

La serie ha toccato uno share di oltre il 30% nella seconda stagione ma ieri sera la terza è partita in sordina lasciandosi alle spalle parte degli spettatori che ha rinunciato alla visione del debutto ieri sera. Adesso le strade che si divaricano davanti ad Elena e Lila sono due: gli episodi in onda il 13 febbraio registreranno il consueto ‘calo fisiologico’ perdendo ancora terreno o riusciranno a recuperare in termini di ascolti?

Lo scopriremo solo la prossima settimana quando i nuovi ascolti saranno disponibili ma fino ad allora, chi non ha visto i nuovi episodi non sa ancora che l’intreccio narrativo e la storia degli anni ’70 hanno regalato alla serie una dinamicità nuova che la rende unica nel suo genere, una delle migliori ancora in circolazione. Gli ascolti sicuramente non le rendono giustizia ma il successo è evidente, specie se all’Estero continuano a puntare molto sui nuovi episodi.