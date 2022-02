L’Amica Geniale 3 ci terrà compagnia solo per quattro serate e quella di domenica prossima, il 13 febbraio, sarà già la seconda, la metà di questa nuova stagione e questo significa che saremo subito catapultati nel vivo della questione. In Storia di Chi Fugge e di Chi Resta sentiremo parlare di Elena e Lila e delle loro vite diverse mentre sullo sfondo l’Italia cambierà volto tra lotte operai, emancipazione e diritti.

Se già nei primi episodi vedremo Lila pronta a farsi carico delle lotte interne allo stabilimento in cui lavora per vedere migliorare le condizioni di lavoro, nei prossimi, il terzo e il quarto della stagione, la situazione si farà rovente tanto che la serie porterà sullo schermo un argomento tabù. Non è la prima volta che il racconto di Elena Ferrante porta in tv qualcosa di poco ‘consono’ e le anticipazioni del 13 febbraio de L’Amica Geniale 3 non fanno altro che confermarlo.

Ad andare in onda saranno gli episodi dal titolo La cura e Guerra fredda in cui Lila ed Elena saranno nuovamente in contatto soprattutto quando la prima chiederà aiuto alla seconda convinta di essere vicina alla fine. Le condizioni in cui lavora non sono delle migliori e per questo Elena, alla luce di quello che ha visto e che sa, deciderà di scrivere un articolo di denuncia per evidenziare la disumanità della condizione in cui sono costretti a lavorare gli operai nelle fabbriche.

Elena è una scrittrice di fama e il suo articolo finisce presto nelle colonne de L’Unità creando non poco scompiglio. Nel secondo episodio di domenica prossima, Elena e Lila affronteranno anche il problema, per le giovani donne, di farsi prescrivere la pillola anticoncezionale.

Non mancheranno poi i momenti intensi ne L’Amica Geniale 3 del 13 febbraio, come quello del matrimonio tra Elena e Pietro che si terrà a Palazzo Vecchio in quel di Firenze alla presenza di pochi invitati proprio come vuole la sposa. Le sorprese però sono dietro l’angolo soprattutto quando la mamma di Pietro, la signora Adele, organizzerà un ricevimento inaspettato. Cosa succederà a quel punto?