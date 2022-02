Abbiamo nuovamente segnalazioni da parte di utenti secondo cui non funziona NoiPA oggi 6 febbraio, in riferimento ad un servizio che, a dirla tutta, fa emergere anomalie per il pubblico da circa un mese. Situazione per certi versi inspiegabile, al netto delle informazioni che abbiamo provato a portare alla vostra attenzione negli ultimi giorni. Proviamo a fare il punto questa domenica, anche perché sui social sta girando una replica ufficiale da parte dello staff che vale la pena prendere in considerazione.

Non funziona NoiPA il 6 febbraio: c’è un feedback ufficiale su Facebook

Sui social gli utenti continuano a scrivere che non funziona NoiPA. Tante lamentele, come quella di un utente che non gira intorno: “Consultazioni pagamenti sempre in aggiornamento temporaneo da un ventina di giorni. Non si capisce cosa stia succedendo”. A tal proposito, è giunta una presa di posizione ufficiale da parte dello staff, che ha cercato di gettare acqua sul fuoco:

“Se ti riferisci al servizio di consultazione pagamenti, ti informiamo che sono in corso tutti gli interventi atti al ripristino dello stesso sul portale. Inoltre ti ricordiamo che è possibile fruire del servizio anche dall’app NoiPA. Ci scusiamo per il disagio“.

Ora, se da un lato è apprezzabile un riscontro pubblico per tutti, c’è un dettaglio che viene tralasciato dall’assistenza di NoiPA. Già, perché dall’app, tra le altre cose, non si vede lo stato dei pagamenti. Mi riferisco all’informazione che interessa sostanzialmente buona parte di coloro che accedono al servizio in questo momento storico. In sostanza, se è stato emesso il cedolino, è possibile vederlo. Tuttavia, tramite applicazione non si possono sapere le date di esigibilità né altro.

Ecco perché abbiamo tante lamentele da parte di persone secondo cui non funziona NoiPA. Agli utenti, come avrete intuito, non interessa vedere la busta paga, ma sapere quando la prenderà.