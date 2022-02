In questa prima parte di febbraio non funziona NoiPA per la consultazione pagamenti a beneficio dei dipendenti pubblici. Si tratta di un’anomalia già riscontrata alla fine del mese di gennaio ma, in quel caso, per l’accesso alla piattaforma. Le anomalie non sono mancate neanche nella prima settimana di questo mese e soprattutto, una soluzione ai problemi non sembra proprio dietro l’angolo.

In che modo non funziona NoiPA in questo momento? La consultazione pagamenti nell’apposita sezione per gli stipendiati della pubblica amministrazione (appunto) non risulta possibile. Viene dunque a mancare una funzione fondamentale della piattaforma, per tutti quei lavoratori che hanno la necessità di verificare il loro cedolino per qualsivoglia motivo.

Purtroppo, almeno per il momento, non ci sono feedback che diano una qualche spiegazione dei problemi in corso. Va però detto che, proprio perché non funziona NoiPA, qualche sindacato ha cominciato a far valere le richieste dei lavoratori pubblici per capirne di più. Questo è il caso, ad esempio, del Sindacato autonomo di Polizia. Nella giornata di ieri, quest’ultimo ha inviato una comunicazione Dipartimento della PS, sottolineando il disagio causato dal disservizio e e mettendo in luce come i problemi attuali vadano almeno spiegati per poi essere prontamente risolti. Secondo l’organo di rappresentanza, non è possibile non garantire la consultazione della scheda pagamenti ancora a lungo, proprio perché i lavoratori ne hanno bisogno.

Impossibile ipotizzare i tempi con i quali il servizio sarà ripristinato: visto che non funziona NoiPA correttamente proprio per la consultazione pagamenti, è probabile che le anomalie in corso non siano superate in brevissimo tempo dai tecnici ed esperti al lavoro. Il servizio potrebbe dunque essere ripristinato alle sue consuete funzionalità non prima della settimana prossima. Lo stato delle cose non mancherà di essere monitorato nelle prossime ore, in attesa pure di qualche comunicazione ufficiale attraverso gli organi della Pubblica Amministrazione.

Continua a leggere su optimagazine.com