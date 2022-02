Seguire la diretta RaiPlay della finale di Sanremo è quasi un dovere oggi 5 febbraio. Siamo arrivati all’atto conclusivo finale del Festival, con cui potremo capire chi potrà essere il vincitore e chi non vuole perdersela in nessun modo potrà usufruire di diversi canali per guardarla. Chi non potrà sintonizzarsi su Raiuno, un aiuto concreto arriva dalla diretta streaming della kermesse canora.

Indicazioni per guardare la diretta RaiPlay della finale di Sanremo 2022 in streaming

Spunti simili rispetto a quelle fornite ieri ovviamente. Questa sera sabato 5 febbraio andrà in scena la grande finale del Festival di Sanremo, una serata attesissima in cui avranno modo di esibirsi nuovamente tutti i 25 cantanti in gara con i loro brani che ormai sono diventati già delle hit. Chi non vorrà perdersi nemmeno un minuto di questa finale del Festival di Sanremo 2022, esistono diverse modalità per poterla seguire. Per quanto riguarda la diretta tv, basterà sintonizzarsi questa sera su Raiuno subito dopo il TG1.

Qui infatti avremo modo di seguire Prima Festival con Paola Di Benedetto, Ciro Priello e Roberta Capua che daranno delle anticipazioni sulla serata, con qualche intervista interessante fatta ai cantanti. Si tratta di una durata di circa dieci minuti per questo piccolo pre-show alla serata che partirà ufficialmente alle ore 20.50. Se non si ha modo di seguire la diretta tv, ecco le diverse modalità per seguire questa finale di Sanremo.

La più gettonata è senza dubbio la diretta RaiPlay in streaming tramite l’omonima app. La ritroviamo sulle smart tv, su pc, tablet e smartphone. Una volta scaricata tale app da Google Play o Apple Store, basterà registrarsi ed assistere alla diretta streaming del Festival di Sanremo 2022. Per utilizzare tale modalità di streaming sarà necessaria chiaramente una connessione internet. Su oltre alla diretta RaiPlay, nell’app ci sono anche contenuti extra riguardanti il Festival di Sanremo e la possibilità di rivedere la puntata o qualche esibizione on demand. C’è ovviamente anche il sito Rai, utile in questo senso.

L’altra modalità che vi permetterà di non perdervi nemmeno un secondo della finale del Festival di Sanremo 2022 è affidarsi alle frequenze di Rai Radiodue, la radio ufficiale del Festival, con Ema Stokholma e Gino Castaldo pronti ad intrattenervi su tutto ciò che si paleserà sul palco dell’Ariston ed avranno anche modo di accogliere alcuni cantanti dopo le varie esibizioni. Occhio, dunque, alla diretta RaiPlay per la finale di Sanremo 2022 in streaming.

