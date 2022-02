Ormai è impossibile fare a meno della diretta Sanremo 2022 per tutti coloro che non hanno a disposizione un televisore, sono dunque fuori casa e non vogliono perdersi neanche un minuto di questa seguitissima edizione del Festival della canzone italiana di quest’anno. L’app e il sevizio web per lo streaming è disponibile davvero in tutte le salse, sia che si abbia a portata di mano un computer, magari un tablet o smartphone, ma pure se si preferisce visualizzare il live attraverso una smart TV connessa naturalmente alla rete.

Orario del via alla quarta serata

L’appuntamento con la diretta RaiPlay Sanremo 2022 è fissato alle ore 20:40, come nel caso dei precedenti appuntamenti. La quarta serata della kermesse canora ci attende con il consueto appuntamento delle cover. I 25 artisti si cimenteranno nella riproposizione di un brano a loro caro da soli o con l’accompagnamento di ospiti italiani ma anche internazionali. Considerando il ricco programma che sancirà pure un primo vincitore, c’è da aspettarsi che l’appuntamento di questa sera si dilunghi anche più di tutti gli altri, ben oltre la mezzanotte.

Come vedere la diretta RaiPlay Sanremo 2022

Per la diretta RaiPlay Sanremo 2022 della quarta serata del 4 febbraio via web, bisognerà collegarsi a questa pagina. Per far partire la live, si potrà utilizzare qualsiasi browser preferito da un computer fisso o portatile. Per seguire l’appuntamento canoro da smartphone e tablet, sarà invece il caso si utilizzare l’apposita app del servizio, tra l’altro aggiornata in questi giorni per evitare bug e problemi. Per chi non l’avesse già a disposizione sul proprio telefono, si dovrà procedere al download via Play Store per chi ha un device Android, oppure l’ App Store di Apple per chi possiede un iPhone o un iPad. Per quanto riguarda le smart TV dei diversi brand più diffusi come Samsung, LG, Sony, sempre scaricare RaiPlay sarà questione di un minuto e lo stesso discorso vale per chi possiede una Fire TV Stick più o meno recente e può ritrovare lo stesso strumento sullo store Amazon.

Oltre alla diretta Rai Play Sanremo 2022, la stessa applicazione web e mobile ci consentirà, come già sta avvenendo in questi giorni, di goderci la replica dell’evento in toto o dei singoli momenti ed esibizioni. Basterà andare nella Guida TV e selezionare l’orario della kermesse, scegliere Rai 1 per rivederne ogni momento.

