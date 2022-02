La classifica generale di Sanremo 2022 si aggiorna dopo la quarta serata. Chi c’è in vetta? Chi sul podio? Quali sono i primi 5 artisti posizionati e chi, invece, chiude la classifica dei 25 cantanti di Sanremo 2022?

Nel corso della quarta serata del Festival abbiamo riascoltato i 25 artisti dal vivo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo ma non con il pezzo in gara. I 25 concorrenti hanno presentato una cover del repertorio italiano oppure internazionale, purché degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90.

Ogni artista ha inoltre potuto scegliere se esibirsi in duetto con un ospite di conclamata fama oppure in solitaria.

Chi ha votato nella quarta serata

Tre le giurie scese in campo nella quarta serata del Festival. Hanno votato il pubblico con il Televoto; la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta, come unica componente di voto; la Demoscopica 1000.

I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 1000 33%.

La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dagli Artisti in Serata e quelle ottenute dalle canzoni/Artisti nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle suddette 25 canzoni/Artisti in gara.

LA CLASSIFICA DELLA SALA STAMPA

LA CLASSIFICA DOPO LA TERZA SERATA

A trionfare tra le cover è stato Gianni Morandi con un medley dei suoi successi e di quelli di Jovanotti. Secondo posto per Mahmood e Blanco, terza Elisa.

La classifica delle cover

1. Gianni Morandi – medley con Jovanotti

2. Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza

3. Elisa – What a Feeling

La classifica generale di Sanremo 2022 dopo la quarta serata

1. Mahmood e Blanco

2. Gianni Morandi

3. Elisa

4. Irama

5. Sangiovanni

6. Emma

7. La Rappresentate di Lista

8. Massimo Ranieri

9. Fabrizio Moro

10. Michele Bravi

11. Achille Lauro

12. Matteo Romano

13. Dargen D’Amico

14. Aka 7even

15. Noemi

16. Ditonellapiaga e Rettore

17. Iva Zanicchi

18. Giovanni Truppi

19. Rkomi

20. Le Vibrazioni

21. Yuman

22. Highsnob e Hu

23. Giusy Ferreri

24. Ana Mena

25. Tananai